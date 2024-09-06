Valencia Tanoesoedibjo Sebut Tren Lab-Growns Diamond Mulai Diminati di Indonesia

SEPERTI fashion item lain, perhiasan juga memiliki tren yang berbeda setiap tahunnya. CO CEO Isago, Valencia Tanoesoedibjo menjelaskan saat ini tren perhiasan di Indonesia sudah mengarah ke lab-grown diamond.

“Lab-grown diamond ini masih akan bertumbuh karena dari segi harga sangat terjangkau,” ujar Valencia Tanoesoedibjo saat ditemui di acara peluncuran store-in-store Isago di Sarinah.

Valencia menambahkan lab-grown diamond bisa jadi alternatif masyarakat yang ingin tetap memakai diamonds namun dengan harga yang lebih murah. “Semua orang mau pakai diamond tapi terlalu mahal. Dan lab-grown diamond ini bisa lebih dijangkau dari segala lapisan masyarakat,” jelasnya.

Dijelaskan Valencia, lab-grown diamond ini bisa dibilang sama dengan natural diamond. Bedanya hanya dari cara pembuatannya.