HOME WOMEN BEAUTY

Valencia Tanoesoedibjo Sebut Tren Lab-Growns Diamond Mulai Diminati di Indonesia

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |17:01 WIB
Valencia Tanoesoedibjo Sebut Tren Lab-Growns Diamond Mulai Diminati di Indonesia
Valencia Tanoesoedibjo Buka Gerai Isago di Sarinah. (Foto: MNC)
A
A
A

SEPERTI fashion item lain, perhiasan juga memiliki tren yang berbeda setiap tahunnya. CO CEO Isago, Valencia Tanoesoedibjo menjelaskan saat ini tren perhiasan di Indonesia sudah mengarah ke lab-grown diamond.

“Lab-grown diamond ini masih akan bertumbuh karena dari segi harga sangat terjangkau,” ujar Valencia Tanoesoedibjo saat ditemui di acara peluncuran store-in-store Isago di Sarinah.

Valencia menambahkan lab-grown diamond bisa jadi alternatif masyarakat yang ingin tetap memakai diamonds namun dengan harga yang lebih murah. “Semua orang mau pakai diamond tapi terlalu mahal. Dan lab-grown diamond ini bisa lebih dijangkau dari segala lapisan masyarakat,” jelasnya.

Isago

Dijelaskan Valencia, lab-grown diamond ini bisa dibilang sama dengan natural diamond. Bedanya hanya dari cara pembuatannya.

Halaman:
1 2
      
