SEPERTI fashion item lain, perhiasan juga memiliki tren yang berbeda setiap tahunnya. CO CEO Isago, Valencia Tanoesoedibjo menjelaskan saat ini tren perhiasan di Indonesia sudah mengarah ke lab-grown diamond.
“Lab-grown diamond ini masih akan bertumbuh karena dari segi harga sangat terjangkau,” ujar Valencia Tanoesoedibjo saat ditemui di acara peluncuran store-in-store Isago di Sarinah.
Valencia menambahkan lab-grown diamond bisa jadi alternatif masyarakat yang ingin tetap memakai diamonds namun dengan harga yang lebih murah. “Semua orang mau pakai diamond tapi terlalu mahal. Dan lab-grown diamond ini bisa lebih dijangkau dari segala lapisan masyarakat,” jelasnya.
Dijelaskan Valencia, lab-grown diamond ini bisa dibilang sama dengan natural diamond. Bedanya hanya dari cara pembuatannya.