Isago Luncurkan Store-In-Store Baru di Sarinah

BRAND perhiasan lokal, Isago resmi membuka store-in-store- ketiganya di Sarinah. Store ini menyusul kesuksesan store sebelumnya di store-in-store Central Departemnt Store, Grand Indonesia, dan store-in-store Mayasari Senayan City.

Co-CEO Isago, Valencia Tanoesoedibjo, menjelaskan alasan membuka store-in-store di Sarinah karena Sarinah menekankan pentingnya melestarikan budaya lokal dan mengharumkan nama Indonesia.

“Sarinah terkenal mengumpulkan dan melestarikan brand lokal. Kita sebagai brand pengen bisa dikenal sebagai brand asli Indonesia. Dan itu sesuai seperti visi dan misi dari Isago,” ujar Valencia kepada MNC Portal saat ditemui usai peluncuran gerai store-in-store Isago di Sarinah, Jumat (6/9/2024).

Isago sendiri merupakan brand perhiasan yang setiap koleksinya menggunakan emas daur ulang 14K dan Lab-Grown Diamonds, tentunya sudah terakreditasi oleh Responsible Jewellery Council (RJC).

Koleksi perhiasan Isago menggunakan full emas daur ulang 14K yang sudah teruji bebas karat atau tidak mudah teroksidasi. Penggunaan Lab-Grown Diamonds pun tidak mengurangi nilai dan keindahannya, karena Lab-Grown Diamonds lebih ramah lingkungan bila ditinjau melalui produksinya yang tidak melewati proses penambangan.