HOME WOMEN HEALTH

Indra Bruggman Idap Anxiety hingga Takut Bertemu Orang, Yuk Kenali Gejalanya!

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |22:29 WIB
Indra Bruggman Idap Anxiety hingga Takut Bertemu Orang, Yuk Kenali Gejalanya!
Indra Bruggman alami anxiety. (Foto: Okezone/ Ravie Wardhani)
A
A
A

AKTOR Indra Bruggman mengaku mentalnya goyah ketika jatuh sakit. Siapa sangka, Indra rupanya sudah mengidap penyakit serius sejak 1997.

Awalnya, Indra mengaku menderita autoimun yang menyerang kulitnya. Penyakit itu pun menjadi ikhwal hipertiroidnya muncul beberapa tahun kemudian.

"Kan aku syuting 1997 atau 1996, udah ada gejala autoimun, cuma nyerang ke kulit cuma nggak parah gitu. Kemarin ada momen di mana saya kehilangan nyokap. Itu akhirnya saya drop secara mental mungkin itu memperarah jadi dia menyerang ke pori-pori. Akhirnya dia menyerang ke hormon yang ada di sini jadinya menyerah ke hipertiroid," tutur Indra.

Ditengah peralihan kedua penyakit itu, Indra mengaku mentalnya sempat terganggu. Dia pun didiagnosa anxiety hingga harus rutin konsultasi dengan psikiater.

"Anxiety. Jadi takut, cemas, paranoid kalau ketemu orang takut, badannya capek, karena kayak badan kita tuh olahraga 24 jam, jantung berdebar kencang," katanya.

Indra Bruggman

Tak hanya itu, aktor berusia 43 tahun tersebut bahkan sempat mengalami kelumpuhan selama sepekan.

"Saya pernah mengalami kayak kelumpuhan, itu selama seminggu lah nggak bisa jalan karena memang hipertiod itu efeknya ke mana-mana," tutur dia.

Demi menangani penyakitnya, Indra harus disiplin minum obat hingga menjaga pola hidup sehat.

"Pergi ke dokter, konsultasi sama mereka, dikasih obat dan untuk menstabilkan detak jantung," ujarnya.

