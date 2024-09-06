Gaya Hidup Modern Bikin Masyarakat Abaikan Kesehatan, Ini Pentingnya Jaga Kesehatan Otak

GAYA hidup modern yang serba cepat dan penuh tekanan seringkali membuat kita mengabaikan kesehatan, termasuk kesehatan otak. Padahal, organ vital ini berperan penting dalam mengatur segala aktivitas manusia, mulai dari berpikir, mengingat, mengendalikan gerakan, perilaku, bahkan emosi.

Apabila kesehatan otak tidak terjaga, maka dapat menyebabkan kondisi medis serius, termasuk gangguan neurologi. Berdasarkan data yang diperoleh Institute for Health Metrics and Evaluation, selama 30 tahun terakhir, kondisi neurologis seperti stroke, penyakit Alzheimer, demensia, serta meningitis telah meningkat secara substansial.

Bukan hanya karena penuaan, gangguan neurologi ini juga terjadi karena faktor lingkungan dan gaya hidup. Melihat kenyataan tersebut, Neuro Care berkomitmen memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk menjaga kesehatan otak di tengah gaya hidup modern yang semakin kompleks.

Pada acara tersebut, Pandji mengungkapkan bahwa dirinya kini lebih aware dengan kesehatan, termasuk kesehatan otak dan saraf. Bahkan tak jarang beliau membawakan materi standup yang berhubungan dengan isu-isu di dunia kesehatan. Sebab, beberapa tahun lalu beliau telah kerap merasakan sakit dan pegal setelah berolahraga.

“Sebagai seorang publik figur, saya sangat sadar akan pentingnya menjaga kesehatan otak. Dulu, saya merasa fisik dan otak saya aktif di jam 12 malam-3 pagi, namun ada satu momen yang akhirnya memaksa saya untuk peduli terhadap kesehatan fisik dan mental, yang tentunya ini juga berkaitan dengan kesehatan otak,” tutur Pandji Pragiwaksono.

Dokter Spesialis Saraf dan Kapten di Neuro Care by Klinik, dr. Zicky Yombana memberikan penjelasan medis terkait pentingnya menjaga kesehatan otak dan dampaknya apabila kesehatan otak tidak terjaga.

“Menjaga kesehatan otak sangatlah penting karena otak adalah organ luar biasa yang Tuhan ciptakan untuk mengontrol segala aktivitas manusia, mulai dari gerakan, kecerdasan, cara menganalisis, hingga merespons. Dengan demikian, menjaga kesehatan otak berarti menjaga masa depan kita," katanya.

Ketika seluruh fungsi otak, termasuk kemampuan kognitif dan intelektual berfungsi dengan baik, otak dapat bekerja secara optimal. Hal ini memungkinkan kita untuk meraih masa depan yang cerah, karena otak memiliki peran kunci dalam setiap proses tersebut,” ucap dr. Zicky Yombana.

Menanggapi hal tersebut, Pandji merasa lebih tersadarkan betapa pentingnya kesehatan otak bagi masa depan.