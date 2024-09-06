Bolehkah Konsumsi Makanan Berat usai Olahraga? Ini Penjelasannya

SETELAH melakukan aktivitas fisik yang menguras energi, kerap kali rasa lapar melanda sehingga ingin langsung mengonsumsi makanan berat. Lalu sebenarnya, amankah jika langsung mengonsumi makanan berat setelah berolahraga? Atau justru berdampak buruk pada kesehatan?

Dokter spesialis olahraga Andhika Raspati mengungkap bahwa makan setelah olahraga ternyata sah-sah saja, asalkan jenis makanan yang masuk ke tubuh diperhatikan gizinya.

Sebab disaat tubuh selesai berolahraga, diperlukan asupan gizi yang seimbang untuk membantu proses pemulihan energi yang terkuras. Sehingga efek olahraga yang dilakukan optimal, seperti untuk pembentukan massa otot.

"Definisi makan beratnya tuh gimana karena sering kali tadi kita tuh kalau kita bicara makan berat langsung kepikiran nasi sama lauk pauk dengan kuah santannya kan makan soto lah, segala macem, akhirnya banyak zat-zat yang kita enggak perlu dimasukin buru-buru jadi langsung dipaksa masuk," ujar Dokter Andhika Raspati di kawasan Jakarta Selatan, Jumat 6 September 2024.

Jangan sampai, rasio antara protein, karbohidrat, cairan dan zat lain yang penting untuk tubuh tidak bisa diserap secara maksimal karena ada asupan yang berlebihan dari salah satunya. Biasanya makanan berat yang dikonsumi mengandung karbohidrat dan lemak yang berlebihan.

"Kalau kita langsung makan berat tadi yang saya bilang ada lemak-lemak yang gak perlu buru-buru dimasukin yang akhirnya akan berkompetisi itu sama si proteinnya untuk diserap tubuh," tuturnya.

Andika Raspati pun menjelaskan tiga zat yang dibutuhkan untuk baik untuk tubuh setelah berolahraga. Pertama adalah cairan dan elektrolit karena saat berolahraga, tubuh akan mengeluarkan keringat sehingga tubuh membutuhkan banyak cairan. Buah-buahan seperti semangka dan jambu bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan elektrolit untuk tubuh setelah berolahraga. Lalu, dua zat lainnya adalah protein dan karbohidrat.

Sebab, otot membutuhkan protein dan karbohidrat untuk kembali pulih dan menjadi lebih kuat. Asupan bisa dipenuhi dengan pisang dan roti atau beragam sumber karbohidrat lainnya, dengan catatan ketiganya harus seimbang.