HOME WOMEN HEALTH

Menu Makanan Paus Fransiskus agar Tetap Sehat dan Penyakitnya Tidak Kambuh

Rizky Bani Yusna , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |10:00 WIB
Menu Makanan Paus Fransiskus agar Tetap Sehat dan Penyakitnya Tidak Kambuh
Menu makanan Paus Fransiskus. (Foto: Mental Floss)
A
A
A

MENU makanan Paus Fransiskus agar tetap sehat dan penyakitnya tidak kambuh menarik untuk dibahas. Pemimpin Gereja Katolik Sedunia ini dikenal dengan kesederhanaan dan kepeduliannya terhadap kesehatan. Namun dia juga tetap menjaga kondisi fisiknya di usia lanjut melalui pola makan sehat.

Meskipun Paus pernah mengalami beberapa masalah kesehatan, seperti infeksi paru-paru dan masalah mobilitas akibat nyeri lutut, beliau berhasil menjaga kesehatannya dengan pola makan yang teratur dan gaya hidup aktif.

Menu Makanan Paus Fransiskus

1. Sayur dan Buah Segar

Sayuran dan buah-buahan segar menjadi bagian penting dari diet Paus Fransiskus. Kandungan serat, vitamin, dan antioksidan dalam makanan ini membantu menjaga kesehatan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mencegah peradangan.

Paus Fransiskus

2. Sumber Protein yang Seimbang

Paus Fransiskus juga mengonsumsi sumber protein seperti ikan dan daging tanpa lemak. Protein penting untuk pemeliharaan otot dan pemulihan tubuh. Kandungan omega-3 dalam ikan membantu menjaga kesehatan jantung dan mengurangi risiko inflamasi.

3. Minyak Zaitun

Minyak zaitun sering digunakan dalam hidangan Paus sebagai sumber lemak sehat. Minyak ini dikenal baik untuk menjaga kesehatan jantung karena kandungan lemak tak jenuh tunggal yang dapat menurunkan kadar kolesterol.

4. Minuman Sehat

Paus Fransiskus lebih memilih teh herbal dan air putih dibandingkan minuman berkafein atau bersoda. Minuman ini membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi, mendukung metabolisme yang baik, dan mengurangi risiko masalah pencernaan.

