PAFI Sorong Komitmen Dukung Pembangunan dan Majukan Farmasi Indonesia

Salah satu tujuan utama PAFI adalah mengembangkan dan meningkatkan sektor farmasi di Indonesia (Foto: Dok PAFI)

JAKARTA - Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) memiliki sejarah yang tak terpisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia. Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, ahli farmasi Indonesia telah turut berjuang bersama masyarakat dalam menghapuskan penjajahan serta mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh.

Peran ini terus berlanjut hingga masa kini, di mana PAFI secara konsisten berkontribusi dalam pembangunan bangsa, khususnya di bidang kesehatan dan farmasi.

Ketua Umum PAFI Pusat Budi Djanu Purwanto mengatakan, organisasi profesi itu resmi dibentuk pada 13 Februari 1946 di Yogyakarta sebagai wadah yang mengumpulkan seluruh tenaga farmasi yang berdedikasi di bidangnya.

“Sebagai sebuah organisasi profesi, PAFI tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya ahli farmasi tetapi juga sebuah gerakan untuk meningkatkan peran sektor farmasi dalam pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia,” katanya.

Dengan berazaskan Pancasila, PAFI mengedepankan prinsip karya dan pengabdian sebagai pilar utama dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Organisasi ini, lanjut Budi, telah lama menjadi bagian penting dari struktur kesehatan nasional, di mana anggotanya terlibat aktif dalam berbagai inisiatif kesehatan publik.

Keberadaan PAFI mencerminkan komitmen dari para ahli farmasi untuk terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di setiap wilayah, termasuk di Sorong, PAFI memainkan peran vital dalam memastikan akses masyarakat terhadap layanan farmasi yang berkualitas.

Melansir laman resmi https://pafipcsorong.org, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan warga di daerah Sorong diperlukan di masa sekarang dan yang akan datang. Tujuannya, agar generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang sehat dan berkualitas. Ini seiring dengan target pemerintah pusat mendorong terciptanya generasi Indonesia Emas Tahun 2045.

