Mengenal Pancit Molo, Kuliner Khas Iloilo Kota Kreatif Gastronomi UNESCO

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |18:41 WIB
Pancit Molo. (Foto: Richmonde Hotel)
PANCIT Molo, makanan khas yang membantu Iloilo terpilih sebagai kota kreatif gastronomi UNESCO akan diulas Okezone. Iloilo merupakan satu dari 55 kota di dunia yang dipilih UNESCO sebagai kota kreatif gastronomi.

Dipilihnya Iloilo sebagai kota kreatif gastronomi tidak sembarangan. Pemerintah setempat mencoba memenuhi persyaratan sejak 2021. Sempat ditolak, Iloilo akhirnya resmi terpilih sebagai kota kreatif gastronomi pada 2023.

Terpilihnya Iloilo sebagai kota kreatif gastronomi berkat andil makanan khas Iloilo, Pancit Molo. Selintas, Pancit molo mirip sup wonton dari China.

Hal itu tidak mengherankan, mengingat banyak warga Tionghoa yang tinggal di kawasan Molo, salah satu distrik di Iloilo. Makanan berbentuk pangsit ini biasanya berisikan daging, ayam suwir dan kaldu yang teramat gurih. 

Sejarah Pancit Molo
Kata Pancit berasal dari istilah di Filipina yang berarti mie. Sementara itu, Molo merupakan salah satu distrik yang ada di Iloilo, Filipina.
Seperti yang sudah disinggung di atas, makanan ini terinspirasi dari sup wonton di China. Makanan ini dibawa pedagang Tionghoa yang kemudian tinggal di kawasan Molo.

Halaman:
1 2
      
