Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Mengenal Batchoy, Makanan Khas Iloilo Filipina yang Dijadikan Nama Festival

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |16:04 WIB
Mengenal Batchoy, Makanan Khas Iloilo Filipina yang Dijadikan Nama Festival
Batchoy kuliner ala Filipina. (Foto: Richmonde Hotel)
A
A
A

MENGENAL Batchoy, makanan khas kota Iloilo yang melegenda akan diulas Okezone. Iloilo merupakan 1 dari 55 kota di dunia yang dipilih UNESCO sebagai kota kreatif gastronomi.

Kota Iloilo dipilih karena memiliki beragama makanan yang khas. Bahan-bahan masakannya juga berasal dari kota yang memiliki klub sepakbola bernama Kaya Iloilo tersebut.

Beberapa makanan khas asal kota Iloilo adalah Batchoy, Pancit Molo, Kadyos Baboy Langka (KBL), Chicken Binakol, Laswa, Kansi, Kadyos, manok, kag ubad, Chicken Inasal, Kinilaw. Dari sekian makanan di atas, Okezone yang hadir di Filipina atas undangan Archipelago Hotels, mendapatkan informasi bahwa Batchoy merupakan makanan paling populer di Iloilo.

Batchoy merupakan sup mie asal Filipina yang terbuat dari jeroan babi, kerupuk babi, kaldu daging sapi dan mie. Makanan ini pertama kali muncul di wilayah La Paz yang berada di Kota Iloilo, Filipina.

Hidangan ini dikabarkan pertama kali diracik oleh Federico Guilergan Sr. pada 1938 di Kota Iloilo. Resep awalnya adalahnya, mie, daging sapi, babi hingga campuran kaldu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/408/3038608/pesona_gereja_san_agustin_manila-t2Mn_large.jpg
Pesona San Agustin, Gereja Bersejarah di Pusat Kota Manila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3189965//bps-ml30_large.jpg
Generasi Muda di Barisan Terdepan Ekonomi Kreatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/298/3189549//bakmi_gang_kelinci-fu7e_large.jpg
Berburu Kuliner, Ini 6 Spot Legendaris Jakarta untuk Liburan Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/298/3189034//bubur_ayam-BoNd_large.jpg
Bubur Ayam Dinobatkan sebagai Bubur Terbaik Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187843//pemerintah-s3xP_large.jpg
DPR Singgung Menteri Filipina Mundur karena Gagal Atasi Banjir di Depan Raja Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183445//gunung_taal-rsEi_large.jpg
Gunung Taal Meletus, Abu Vulkanik Membubung Setinggi 2.800 Meter
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement