Mengenal Batchoy, Makanan Khas Iloilo Filipina yang Dijadikan Nama Festival

MENGENAL Batchoy, makanan khas kota Iloilo yang melegenda akan diulas Okezone. Iloilo merupakan 1 dari 55 kota di dunia yang dipilih UNESCO sebagai kota kreatif gastronomi.

Kota Iloilo dipilih karena memiliki beragama makanan yang khas. Bahan-bahan masakannya juga berasal dari kota yang memiliki klub sepakbola bernama Kaya Iloilo tersebut.

Beberapa makanan khas asal kota Iloilo adalah Batchoy, Pancit Molo, Kadyos Baboy Langka (KBL), Chicken Binakol, Laswa, Kansi, Kadyos, manok, kag ubad, Chicken Inasal, Kinilaw. Dari sekian makanan di atas, Okezone yang hadir di Filipina atas undangan Archipelago Hotels, mendapatkan informasi bahwa Batchoy merupakan makanan paling populer di Iloilo.

Batchoy merupakan sup mie asal Filipina yang terbuat dari jeroan babi, kerupuk babi, kaldu daging sapi dan mie. Makanan ini pertama kali muncul di wilayah La Paz yang berada di Kota Iloilo, Filipina.

Hidangan ini dikabarkan pertama kali diracik oleh Federico Guilergan Sr. pada 1938 di Kota Iloilo. Resep awalnya adalahnya, mie, daging sapi, babi hingga campuran kaldu.