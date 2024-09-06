Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tissa Biani Tampil Cantik dalam Balutan Khimar, Tampilannya Bikin Adem

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |19:05 WIB
Tissa Biani Tampil Cantik dalam Balutan Khimar, Tampilannya Bikin Adem
Tissa Biani Cantik Berhijab. (Foto: Instagram)
TISSA Biani menghadiri acara peluncuran koleksi terbaru dari salah satu brand modest wear lokal. Di acara tersebut, kekasih dari Dul Jaelani ini tampil cantik dalam balutan khimar. 

Tissa mengunggah beberapa fotonya saat memakai khimar warna coklat susu ini. Penampilannya pun jadi sorotan.

Tissa Biani

Pada foto tersebut Tissa membagikan gaya OOTDnya. Dia memakai gamis yang panjang hingga menyapu lantai dipadukan dengan khimar.

Dia terlihat membawa shoulder bag warna coklat. Penampilan Tissa di foto ini terlihat sederhana namun tetap stylish.

Untuk tampilan makeupnya sendiri, Tissa menambahkan polesan makeup tebal dengan nuansa pink. Sementara itu lipstik pink glossy yang ia pakai membuat tampilannya terlihat lebih fresh. 

Tissa Biani

Pada momen ini penampilan Tissa Biani memang terlihat beda. Kalau biasaya memakai baju dengan busana terbuka, kini penampilannya lebih tertutup.

Tissa nampak foto sambil memamerkan senyum manisnya. Dia juga sempat foto dengan beberapa tamu undangan lainnya.

 

