Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Padahal Hasil Daur Ulang, Kok Fashion Ramah Lingkungan Lebih Mahal?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |15:16 WIB
Padahal Hasil Daur Ulang, Kok Fashion Ramah Lingkungan Lebih Mahal?
Fashion Daur Ulang. (Foto: MPI)
A
A
A

KONSEP berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan kini semakin meramaikan dunia fashion. Desainer dan brand fashion mulai mengkampanyekan pengurangan penggunaan bahan kimia dan memaksimalkan sisa sampah sebagai bahan rancangan sebuah produk.

Sayangnya masih banyak orang yang ragu membeli barang-barang recycle atau daur ulang karena harganya yang mahal. Founder WN White Noise, Renny Winarto membenarkan bahwa harga produk fashion daur ulang memiliki harga yang mahal. 

Ia menjelaskan alasan barang-barang tersebut mahal karena memerlukan proses pembuaran produk yang lebih panjang dibanding bahan virgin nylon atau bahan utama yang original.

“Karena harus diolah lagi menjadi biji plastik dan diubah menjadi fabric, lalu kita bentuk kembali. Sedangkan kalau yang baru mungkin langsung aja kita olah,” ujar Renny saat Grand Launching WN White Noise, baru-baru ini. 

Menurutnya, dengan proses yang lebih panjang itu membuat produk fashion daur ulang harganya lebih mahal. 

“Tapi apa dampaknya bagi lingkungan? Jika kita terus mengambil Sumber Daya Alam (SDA), itu yang kita sayangkan, karena suatu saat pasti akan habis,” ucapnya.

Renny sendiri melakukan terobosan baru di dunia fashion dengan mengusung konsep eco-friendly. Ia memanfaatkan nilon dan botol plastik yang disulap menjadi berbagai macam tas kekinian.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/194/3188673//liliana-7aGK_large.jpg
Livette, Mahakarya Liliana Tanoesoedibjo Melenggang di I Fashion Festival & The Masterpiece 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/194/3186276//gen_zone-PtVU_large.jpg
Istafiana Candarini Rintis Bisnis Fashion dengan Modal 5 Juta, Kini Sukses Tembus Pasar Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/194/3185430//dian_sastro-cNaQ_large.jpg
Potret Dian Sastro Pakai Set Perhiasan Seharga Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184076//purbaya-uswf_large.jpg
Tak Dibakar, Ini Rencana Purbaya soal Baju Bekas Impor Ilegal Didaur Ulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/194/3178508//highend-0drV_large.jpg
HighEnd Hadirkan 'Luxe Trip: Fashionably Bandung', Perpaduan Gaya, Persahabatan dan Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/194/3177355//fashion-gWvB_large.jpg
Strategi Belanja Cerdas ala ShopeeVIP: Tampil Stylish Gak Harus Mahal!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement