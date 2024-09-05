5 Potret Shakila Astari Diduga Gandengan Baru Salim Nauderer

Isu perselingkuhan Salim Nauderer kembali mencuat, kali ini terkait dengan Shakilla Astari, sosok wanita baru dalam hidupnya. Sebelumnya, Salim menghebohkan publik dengan kabar putus dirinya dari Rachel Vennya.

Hanya beberapa minggu setelah perpisahannya dengan Rachel, Salim diduga sudah menjalin hubungan baru. Foto-foto yang beredar menunjukkan Salim berlibur di Bali bersama seorang wanita yang diduga mirip dengan Shakilla Astari.Seperti apa potret dari kakak Shafa Harris ini? Yuk kita intip penampilannya, sebagaimana dirangkum dari akun Instagram pribadinya @shakillaastari, Sabtu (7/9/2024)

1.Glam makeup : Shakilla Astari tampil memukau dengan makeup glamor, mengenakan dress hitam elegan, rambut disanggul rapi, serta dilengkapi dengan aksesori mewah berupa kalung dan anting berkilau. Penampilannya memancarkan pesona anggun dan kemewahan dalam setiap detail.

5 Potret Shakila Astari Diduga Gandengan Baru Salim Nauderer, (Foto: Instagram @shakillaastari)

2. Pesona alami : Shakilla terlihat mempesona dalam foto estetiknya di pantai, dengan riasan sederhana dan rambut terurai alami. Dalam pose anggun, bertopang dagu, memancarkan kesan alami dan penuh pesona di tengah keindahan suasana tropis.