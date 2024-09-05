Apakah Bekas Luka Cacar Monyet Bisa Hilang?

APAKAH Bekas Luka Cacar Monyet Bisa Hilang? Topik penting dan menarik untuk dibahas dalam artikel singkat berikut ini. Mengingat saat ini, ancaman virus cacar monyet sudah semakin meluas dari waktu ke waktu.

Virus cacar monyet menyebar dengan cepat di dunia dan telah menginfeksi sekitar 16.000 orang di 75 negara, termasuk Indonesia. Bahkan baru-baru diketahui ditemukan 2 orang penumpang pesawat di Bandara Internasional Soekarno Hatta yang terduga MonkeyPox.

Infeksi cacar monyet bisa menyebabkan jaringan parut permanen, terutama keloid, yang tampak tidak teratur, menonjol, dan berwarna merah atau lebih gelap. Keloid sering muncul di bahu, telinga, dada, dan pipi. Setelah lesi sembuh, bisa terjadi hiperpigmentasi dan keloid. Kabar baiknya, keloid bisa diobati dengan prosedur medis.

Luka cacar monyet bisa hilang, dengan berbagai prosedur medis yang dapat mengurangi bekas luka. Jenis perawatan yang paling cocok akan tergantung pada tipe kulit dan tingkat keparahan bekas luka dari cacar monyet.? Berikut penjelasannya, sebagaimana dilansir dari laman Redcliffe Labs, Jumat (7/9/2024)

1. Revisi bekas luka bedah: Adalah prosedur untuk mengurangi bekas keloid dengan menyamarkan warna dan teksturnya agar lebih serasi dengan kulit sekitarnya. Keberhasilan tergantung pada jenis, ukuran, dan lokasi bekas luka. Selain pembedahan, perawatan topikal seperti plester dan gel, serta injeksi, digunakan untuk mencerahkan bekas luka dan mengatasi bekas luka cekung akibat infeksi.

Apakah Bekas Luka Cacar Monyet Bisa Hilang? (Foto: Freepik)

2. Pengurangan bekas luka dengan laser: Terapi laser adalah perawatan non-invasif dan non-bedah yang bisa membantu memudarkan bekas luka. Prosedur ini menggunakan sinar cahaya terfokus untuk merusak jaringan bekas luka, sehingga merangsang produksi kolagen baru yang membantu mengurangi tampilan bekas luka.

Namun, terapi laser tidak disarankan untuk orang-orang dengan kulit sensitif terhadap cahaya, jerawat aktif, kulit lebih gelap, atau luka terbuka.

3. Mikrodermabrasi: Merupakan prosedur minimal invasif untuk mengatasi bekas luka, sekaligus memperbaiki warna dan tekstur kulit. Proses ini menggunakan alat khusus untuk mengangkat lapisan luar kulit yang tebal, sehingga kulit yang lebih muda dan sehat di bawahnya tampak lebih fresh.

4. Injeksi intralesional: Suntikan steroid intralesional adalah salah satu metode utama untuk mengobati bekas luka keloid. Zat terapeutik ini disuntikkan langsung ke area lesi pada kulit untuk meningkatkan efektivitas perawatan dan meminimalkan efek samping. Steroid merupakan jenis injeksi intralesional yang paling umum digunakan dalam pengobatan keloid.

Apakah Bekas Luka Cacar Monyet Bisa Hilang? (Foto: Freepik)

5. Frekuensi radio multi jarum: Bekas luka di wajah akibat cacar monyet dapat diatasi dengan jarum mikrofrekuensi radio. Jarum kecil ini menembus kulit pada kedalaman tertentu, mengirimkan panas dan energi gelombang radio ke lapisan dermis. Energi ini merangsang produksi kolagen, membantu proses regenerasi alami kulit, sehingga membuat kulit lebih halus dan mengisi cela yang ada.