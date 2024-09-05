Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

20 Contoh Pantun Buah-buahan, Bisa Jadi Bahan Jokes di Tongkrongan

Resi Safitri , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |15:00 WIB
20 Contoh Pantun Buah-buahan, Bisa Jadi Bahan <i>Jokes</i> di Tongkrongan
20 Contoh Pantun Buah-buahan (Foto: Tirachardz/Freepik)
A
A
A

20 Contoh Pantun Buah-Buahan, berikut ini cocok  untuk Anda yang sedang butuh hiburan, atau ingin berbagi dengan keluarga, teman, atau pun pasangan saat berkumpul bersama untuk mencairkan suasana.

Dari pantun lucu hingga yang penuh makna, semuanya dapat memberikan sentuhan segar dan ceria. Simak kumpulan pantun menarik ini untuk menginspirasi dan menghibur serta menambah keseruan dalam percakapan sehari-hari.

Sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Rabu (4/9/2024) Berikut adalah 20 contoh pantun bertema buah-buahan yang kreatif dan menghibur.

1.Di Ragunan, Binatang buas

Jadi tontonan anak kecil

Pantun yang akan dibahas

Hanya soalan yang gancil

2. Buah manggis

Buah kedondong

Gadis manis,

Mampir sini, dong!

3. Buah manggis, buah kedondong

Buah mangga, habis dimakan

Gadis manis, mampir sini dong!

Abang ada tebak-tebakan

20 Contoh Pantun Buah-buahan (Foto: Freepik)
20 Contoh Pantun Buah-buahan (Foto: Freepik)

4. Di atas meja ada kedondong,

Bawa ke Garut diikat kawat

Kamu manja minta digendong,

Badanmu gendut abang tak kuat

5. Rambutan merah manis rasanya,

Taruh dicawan dekat beranda

Jangan marah abang bertanya,

Adik perawan ataukah janda?

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/482/3190092//berry-3fVF_large.jpg
Buah Jeruk vs Beri, Lebih Sehat Mana? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/482/3187256//makanan-R8nD_large.jpg
Kiat Sehat Tanpa Suplemen Mahal dan Diet Ekstrim, Mulai dari 6 Kebiasaan Sepele Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/298/3184349//durian-3Rxd_large.jpg
Tanggal 7 Juli Diusulkan Jadi Hari Durian Malaysia? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/483/3135629//5_rekomendasi_buah_lokal_untuk_pola_hidup_sehat-x5y1_large.jpg
5 Rekomendasi Buah Lokal untuk Pola Hidup Sehat, Yuk Coba!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/612/3132512//15_contoh_pantun_hari_kartini_2025_yang_inspiratif-VBs8_large.jpeg
15 Contoh Pantun Hari Kartini 2025 yang Inspiratif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/612/3132428//7_camilan_rendah_kalori_yang_bisa_dicoba-WcVt_large.jpg
7 Camilan Rendah Kalori yang Bisa Dicoba, Bikin Kenyang Tanpa Khawatir Berat Badan Naik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement