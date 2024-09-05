20 Contoh Pantun Buah-buahan, Bisa Jadi Bahan Jokes di Tongkrongan

20 Contoh Pantun Buah-Buahan, berikut ini cocok untuk Anda yang sedang butuh hiburan, atau ingin berbagi dengan keluarga, teman, atau pun pasangan saat berkumpul bersama untuk mencairkan suasana.

Dari pantun lucu hingga yang penuh makna, semuanya dapat memberikan sentuhan segar dan ceria. Simak kumpulan pantun menarik ini untuk menginspirasi dan menghibur serta menambah keseruan dalam percakapan sehari-hari.

Sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Rabu (4/9/2024) Berikut adalah 20 contoh pantun bertema buah-buahan yang kreatif dan menghibur.

1.Di Ragunan, Binatang buas

Jadi tontonan anak kecil

Pantun yang akan dibahas

Hanya soalan yang gancil

2. Buah manggis

Buah kedondong

Gadis manis,

Mampir sini, dong!

3. Buah manggis, buah kedondong

Buah mangga, habis dimakan

Gadis manis, mampir sini dong!

Abang ada tebak-tebakan

20 Contoh Pantun Buah-buahan (Foto: Freepik)

4. Di atas meja ada kedondong,

Bawa ke Garut diikat kawat

Kamu manja minta digendong,

Badanmu gendut abang tak kuat

5. Rambutan merah manis rasanya,

Taruh dicawan dekat beranda

Jangan marah abang bertanya,

Adik perawan ataukah janda?