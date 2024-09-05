20 Contoh Pantun Buah-Buahan, berikut ini cocok untuk Anda yang sedang butuh hiburan, atau ingin berbagi dengan keluarga, teman, atau pun pasangan saat berkumpul bersama untuk mencairkan suasana.
Dari pantun lucu hingga yang penuh makna, semuanya dapat memberikan sentuhan segar dan ceria. Simak kumpulan pantun menarik ini untuk menginspirasi dan menghibur serta menambah keseruan dalam percakapan sehari-hari.
Sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Rabu (4/9/2024) Berikut adalah 20 contoh pantun bertema buah-buahan yang kreatif dan menghibur.
1.Di Ragunan, Binatang buas
Jadi tontonan anak kecil
Pantun yang akan dibahas
Hanya soalan yang gancil
2. Buah manggis
Buah kedondong
Gadis manis,
Mampir sini, dong!
3. Buah manggis, buah kedondong
Buah mangga, habis dimakan
Gadis manis, mampir sini dong!
Abang ada tebak-tebakan
4. Di atas meja ada kedondong,
Bawa ke Garut diikat kawat
Kamu manja minta digendong,
Badanmu gendut abang tak kuat
5. Rambutan merah manis rasanya,
Taruh dicawan dekat beranda
Jangan marah abang bertanya,
Adik perawan ataukah janda?