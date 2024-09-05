5 Potret Cantik Sherina Munaf yang Kini Diduga Pisah dengan Baskara Mahendra

5 Potret Cantik Sherina Munaf yang Kini Diduga Pisah dengan Baskara Mahendra, yang tengah menjadi sorotan publik dan menarik untuk dibahas dalam artikel singkat berikut ini.

Sherina Munaf kini tengah diterpa terkait kabar mengenai isu perceraiannya dengan sang suami Baskara Mahendra. Isu tersebut muncul karena hilangnya potret sang suami dalam akun sosial media miliknya.

Sherina dan Baskara sendiri menikah sejak tahun 2019, keduanya kerap terlihat mengunggah beberapa foto kemesraan di media sosial, jadi tidak heran jika pasangan ini banyak disukai dan mendapat support netizen.

Terlepas dari isu rumah tangga yang menyelimuti Sherina saat ini, sebagai aktris dan penyanyi yang sudah berkarir sejak kecil, Sherina memang punya pesona tersendiri. Sebagaimana dirangkum dari akun Instagram pribadinya @sherinamunaf, Sabtu (7/9/2024) Berikut adalah lima potret cantik Sherina .

5 Potret Cantik Sherina Munaf yang Kini Diduga Pisah dengan Baskara Mahendra

1.Tampil berani: Belum lama ini kerap mengunggah beberapa foto menariknya dengan mengenakan bikini, seperti saat dirinya selfie dengan mengenakan set bikini bercorak, dengan rambut terurai sedikit riasan simpel dan raut wajah yang tegas dan sexy.

5 Potret Cantik Sherina Munaf yang Kini Diduga Pisah dengan Baskara Mahendra (Foto: Instagram @sherinamunaf)

2. Anggun berkebaya: Potret anggun bintang Petualangan Sherina dalam balutan kebaya. Mengenakan kebaya polos model kutu baru berwarna biru muda, dengan beberapa perhiasan dan rambut panjang indahnya terlihat tampil natural.