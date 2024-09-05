Potret Gaya Hidup Sederhana Paus Fransiskus yang Dipuji Banyak Kalangan

PEMIMPIN Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus memang membuat kagum banyak orang dengan kesederhanaannya. Ketika tiba di Indonesia, dia pun menolak dijemput oleh mobil mewah dan tidak naik pesawat pribadi.

Hal inilah yang membuat banyak orang senang dengan kepribadiannya dan kerendahan hatinya. Pendakwah Habib Ja’far bahkan turut mengungkapkan kekaguman dirinya dengan sososk Paus Fransiskus. Ia mengatakan sosok Bapak Suci ini sangat menjunjung tinggi kesederhanaan.

“Paus Fransiskus mengajarkan kita sederhana dan memberikan kesan sederhana juga untuk orang lain,” kata Habib Ja’far. Nah, berikut okezone membahas gaya hidup Paus Fransiskus yang tidak hanya sederhana, tapi juga kerap rendah hati.

Menolak Tinggal di Istana Vatikan

Mengutip WalkInsideRome, sejak 1870 ketika menjabat sebagai paus, mereka pun akan dipindahkan ke Istana Apostolik di Kota Vatikan. Para Paus sejak Pius IX hingga Benediktus XVI pun kerap tinggal di istana dalam kesehariannya.

Namun, sejak terpilih pada 2013 Paus Fransiskus memilih untuk tidak tinggal di dalam Istana Apostolik. Ia hanya sesekali berkunjung untuk agenda resmi dan upacara hari Minggu.

Paus Fransiskus memilih untuk tinggal di Casa Santa Marta (Domus Sanctae Marthae). Bangunan tersebut terletak di sebelah Basilika Santo Petrus yang dibangun pada 1996 untuk menjadi wisma tamu bagi para kardinal. Alasannya, tentu saja karena dia lebih suka akomodasi yang sederhana, lebih kecil, dan tidak terlalu mewah.

Pilihan Makanan

Paus Fransiskus dikenal memiliki selera makan sederhana. Mengutip USA Today, pilihan makanan Paus Fransiskus berbeda dengan pendahulunya yang gemar menyantap fettuccine dengan udang, zukini, dan kunyit.

Setelah terpilih menjadi Paus baru serta tampil di khalayak ramai, di Lapangan Santo Petrus, Paus Fransiskus makan malam dengan menu pasta sederhana bersama Dewan Kardinal. Di Indonesia sendiri, dia memiliki chef yang mengurus makanannya, lantaran usianya yang sudah tidak muda.