HOME WOMEN LIFE

Momen Paus Fransiskus Gendong dan Berkati Bayi serta Anak-Anak di GBK

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |19:00 WIB
Momen Paus Fransiskus Gendong dan Berkati Bayi serta Anak-Anak di GBK
Paus Fransiskus Memberkati Anak-Anak di GBK. (Foto: MPI)
A
A
A

PEMIMPIN Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus akhirnya tiba di GBK untuk memimpin Misa hari ini. Kedatangannya disambut begitu meriah oleh para umat kristiani dan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia yang memadati seluruh area tribun stadion. 

Setibanya di GBK, Paus langsung turutin dari mobil Toyota Innova Zenix berwarna putih dan lanjut menaiki mobil konvoi maung berwarna putih untuk bertemu dengan para umat.

Menariknya, di sepanjang konvoinya, beberapa umat tampak langsung berlomba-lomba mengarahkan anak-anak mereka agar bisa digendong dan diberkati Paus. 

Namun, tentunya, hanya beberapa anak yang beruntung bisa digendong dan diberkati Paus. Bahkan, Paus terpantau sempat menggendong seorang anak bayi dari salah satu umat yang menyambutnya dari atas mobil konvoi yang ditumpanginya itu. 

Paus Fransiskus

Ada juga anak perempuan nan cantik yang digendong dan diberkati Paus dan sempat duduk bersama Paus di atas mobil konvoi tersebut, sesaat sebelum kembali dikembalikan oleh orang tuanya lewat para penjaga yang mengelilingi Paus. 

Paus Fransiskus sendiri tiba di Stadion Utama GBK sekitar pukul 16.20 WIB. Kedatangan Paus Fransiskus ini sontak menggetarkan GBK jelang Misa Akbar ini. Saat tiba di SUGBK, jemaat menyambut Paus Fransiskus dengan jingle Viva Il Papa.

 

Halaman:
1 2
      
