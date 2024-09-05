Pesona Lady Gaga dengan Dress Hitam di Venice Film Festival

LADY Gaga tak pernah gagal tampil spektakuler, ikon fesyen global ini pun menampilkan pesonanya di Festival Film Venesia. Dia tampil memukau di Festival Film Venesia ke-81.

Bersama Joaquin Phoenix dan sutradara Todd Phillips, ia mempersembahkan "Joker: Folie à Deux", film terbaru yang siap menggemparkan layar lebar. Namun, fokusnya bukan hanya pada filmnya saja, namun juga gaya Gaga yang unik dan modis membuat festival ini semakin menarik.

Sesampainya di Palazzo dei Casino, Gaga mengenakan gaun beludru hitam karya Dior, menghidupkan gaya Parisian chic yang abadi dan elegan. Gaun ini memiliki garis leher persegi yang simpel namun tetap modis, lengkap dengan lengan panjang yang sedikit melebar, menambah kesan dramatis.



Siluet A-line dan panjang midi pada gaun ini memberikan kesan elegan, mengingatkan pada haute couture klasik yang sering dikaitkan dengan mode kota Paris.

Tak berhenti sampai di situ, Gaga memadukan gaun tersebut dengan aksesoris berwarna hitam lainnya, menciptakan harmoni sempurna antara klasik dan modern. Ia mengenakan kacamata oversized dari Céline yang menonjolkan karismanya, dipadukan dengan sepatu kulit Christian Louboutin.



Sebagai sentuhan akhir yang menambah kesan misterius, ia mengenakan aksesoris kepala berupa baret rajutan dengan bentuk unik dan warna hitam. Anting berlian berbentuk bunga dari Tiffany and Co menjadi kilauan terakhir yang melengkapi penampilannya.

Penampilannya pun menonjol tidak hanya karena gaya busananya, tetapi juga karena perannya sebagai Harley Quinn dalam "Joker: Folie à Deux". Dalam film ini, ia berperan sebagai Harleen "Lee" Quinzel, seorang terapis yang jatuh cinta pada Joker.

(Martin Bagya Kertiyasa)