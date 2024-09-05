Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Umat Katolik Asal Sumba Ini Tampil dengan Kain Adat di Misa Akbar Bersama Paus Fransiskus

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |16:08 WIB
Umat Katolik Asal Sumba Ini Tampil dengan Kain Adat di Misa Akbar Bersama Paus Fransiskus
Misa Akbar di GBK. (Foto: MNC)
A
A
A

UMAT Katolik dari berbagai daerah di Indonesia tengah berkumpul di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) mengikuti misa. Misa akbar tersebut dipimpin oleh Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia, Paus Fransiskus.

Beberapa di antaranya adalah Lidia Dungapoety dan Yohana Sam yang datang dari Keuskupan Weetebula, Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka pun kompak memakai kain adat asli asal Sumba, untuk menghormati Paus Fransiskus sekaligus menunjukkan identitas mereka sebagai orang Sumba.

Kain yang mereka kenakan di misa akbar kali ini berasal dari Sumba Tengah dan Ende. Bahkan mereka yang berasal dari Tambolaka, Sumba Barat Daya rela berbelanja kain sampai ke Larantuka, Flores.

"Ini kain adat Sumba. Ini identitas kami sebagai orang Sumba. Yang memang kami hadir dengan mempunyai pujian-pujian kreatifitas kami sebagai orang Sumba. Kami menghargai dan menghormati Bapak Paus sehingga kami pun hadir dengan pakaian adat Sumba," kata Lidia kepada MNC Portal Indonesia di SUGBK.

"Ini kain dari Sumba Tengah dan Ende. Kemarin kami pergi ke Larantuka dan belanjanya di sana. Ini Ende punya di Danau Kelimutu," tambah Yohana.

Sebagai umat katolik yang menghadiri misa akbar bersama Paus Fransiskus, Lidia dan Yohana mengharapkan bisa membawa berkat dari Tuhan. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk negara Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137542//megawati_soekarnoputri-qgZL_large.jpg
Megawati Ngaku Dapat Tugas Khusus dari Mendiang Paus Fransiskus, Tugas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137541//megawati_soekarnoputri-Jyd9_large.JPG
Megawati Kenang Kepergian Paus Fransiskus: Seperti Kehilangan Bapak Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/18/3136453//popemobile_diubah_menjadi_klinik_kesehatan_bagi_anak_anak_gaza-jdbq_large.jpg
Mobil Kepausan Milik Paus Fransiskus Akan Diubah Jadi Klinik Kesehatan untuk Anak-Anak Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/18/3135022//pierbattista_pizzaballa_dikenal_sebagai_calon_pengganti_paus_fransiskus-nBoW_large.jpg
Siapa Pierbattista Pizzaballa? Calon Kuat Penerus Paus Fransiskus yang Berani Bela Gaza dari Zionis Israel 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/206/3134608//the_two_popes-8d5k_large.jpg
3 Film Bercerita tentang Kehidupan Paus Fransiskus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/18/3134419//biarawati_genevieve_jeanningros-S87P_large.jpg
Mengenal Genevieve Jeanningros, Biarawati yang Terobos Protokol Vatikan Demi Melihat Jenazah Paus 
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement