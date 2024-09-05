Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Susan Sameh Tampil Edgy dengan Tanktop Putih dan Rok Bulu

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |09:10 WIB
Susan Sameh Tampil Edgy dengan Tanktop Putih dan Rok Bulu
Tampilan Edgy Susan Sameh. (Foto: Instagram)
A
A
A

SUSAN Sameh merupakan salah satu artis multi-talenta. Dia pun memiliki banyak kegiatan, mulai dari syuting sinetron, iklan, hingga terlibat dalam pemotretan.

Seperti belum lama ini dia terlibat dalam pemotretan bersama fotografer Robin Alfian. Dalam pemotretan itu gayanya terlihat anggun dan stunning.

Fashion Stylist, Iwan Latif memberikan sentuhan feminin dan edgy pada tampilan Susan Sameh. Dia memakai tanktop warna putih dipadukan dengan rok bulu-bulu warna hitam dengan belahan tinggi hingga paha.

Susan Sameh

Susah Sameh sendiri menambahkan stocking menerawang pada tampilannya. Gayanya makin eye catching dengan detail pita besar di bagian bahu.

Penampilan Susan begitu memukau pada pemotretan tersebut. Dia menambahkan aksesori kalung pearl dan juga hiasan gelang di bagian lengan.

 

