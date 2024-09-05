Viral Pria Ini Berhasil Hafalkan 14 Ribu Digit Angka dalam 49 Menit

SEORANG pria asal India baru-baru ini viral, lantaran mencetak rekor dunia baru dengan daya ingat yang luar biasanya. Dia berhasil menghafal 14.000 digit angka hanya dalam waktu 49 menit.

Deepu V selalu memiliki daya ingat yang luar biasa dalam hal angka. Ia pernah mencetak rekor nasional dengan melafalkan 2.000 digit angka irasional pi lebih cepat daripada orang lain, dan mengklaim telah menghafal 500 nomor telepon.

Namun, ketika ia mendengar tentang rekor dunia untuk menghafal tempat desimal terbanyak dari angka Euler, ia melihat peluang untuk mencatatkan namanya dalam Guinness Book of Records. Dia pun menghabiskan waktu empat bulan untuk mempersiapkan upaya ini, dan hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk memecahkan rekor sebelumnya yaitu 10.122 digit.

Seperti pi, angka Euler adalah angka irasional. Angka ini dimulai dengan 2,71828 dan berlanjut tanpa batas dalam serangkaian desimal yang tidak pernah berulang.

Dilansir dari Odditycentral, untuk memastikan bahwa para penantang tidak berbuat curang selama upaya mereka memecahkan Rekor Guinness yang unik ini, telinga mereka diperiksa dan mata mereka ditutup sebelum mereka mulai menyebutkan angka-angka.

Salah menyebutkan satu desimal saja atau menghabiskan lebih dari 15 detik untuk menyebutkan desimal berikutnya akan mengakibatkan diskualifikasi. Namun, Deepu sangat percaya diri dengan metode menghafal "tabular"-nya sehingga ia tidak terpengaruh oleh aturan ketat dalam upaya memecahkan rekor tersebut.