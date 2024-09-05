Sinung Anzu Beberkan Kunci Menjaga Kesehatan Vokal, Ini Rahasianya!

DALAM industri musik, suara yang prima adalah harta yang sangat berharga dan memerlukan perawatan khusus. Seorang vokalis pun tentu memiliki berbagai cara untuk memelihara kesehatan tubuh hingga kualitas vokal.

Ada yang melalu penerapan pola tidur, pola makan, hingga pola mereka dalam beraktifitas sehari-hari. Sebagai salah satu penyanyi profesional, Sinung vokalis band Anzu, baru-baru ini membagikan rahasia penting di balik kualitas vokalnya yang terjaga dengan baik.

Dalam wawancara eksklusif bersama Okezone, Rabu 4 September 2024, dia menjelasakan bahwa menjaga pola tidur adalah aspek utama dalam merawat suara.

"Untuk menjaga stabilitas suara, dan kesehatan ya untuk aku standar aja, tapi lebih ke pola tidurnya yang di jaga," ujar Sinung.

Dia menegaskan bahwa tidur yang cukup adalah kunci utama untuk mempertahankan kualitas vokal. Menurut Sinung, bahkan begadang sedikit saja dapat mempengaruhi kualitas vokalnya secara signifikan.

"Soalnya untuk aku tidur adalah faktor utama, karena begadang sedikit itu bisa memengaruhi suara," katanya.

Sebagai penyanyi profesional, menjaga suara adalah prioritas utama, terutama ketika menghadapi jadwal tampil yang padat. Sinung juga memberikan pandangan tentang pola makan yang mendukung kesehatan vokal.

"Biasanya untuk makanan juga yang berminyak sedikit dihindari, walau tidak semuanya kita hindari," tuturnya.