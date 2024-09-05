Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Inspirasi Busana Musim Dingin yang Cocok Dipakai di Iklim Tropis

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |21:40 WIB
Inspirasi Busana Musim Dingin yang Cocok Dipakai di Iklim Tropis
Koleksi Fall/Winter 2024. (Foto: MNC)
A
A
A

KOLEKSI busana musim dingin biasanya identik dengan bahan yang tebal untuk menghangatkan tubuh. Sehingga tidak nyaman ketika digunakan di negara dengan iklim tropis seperti di Indonesia. 

Ritel pakaian asal Jepang, UNIQLO pun berinovasi untuk menghadirkan koleksi busana musim dingin yang nyaman dipakai untuk kegiatan sehari-hari meski tidak dalam kondisi cuaca dingin sekalipun. 

Koleksi  UNIQLO: C Fall/Winter 2024 ini bertemakan Spirit of a Modern City yang menghadirkan nuansa kehidupan perkotaan yang dinamis, lewat koleksi LifeWear modern esensial. 

Uniqlo

Evy Christina Setiawan, Senior Marketing Manager UNIQLO Indonesia pun menjelaskan bahwa koleksi kolaborasi bersama Clare Waight Keller ini diharapkan akan relevan bagi masyarakat di tanah air dengan beragam aktivitasnya. 

“Winter collection biasanya tebal, hangat, panas, gak cocok untuk Indonesia dengan iklim tropis, kita justru ingin memperkenalkan bahwa tidak semua koleksi fall winter itu tebal, panas, tidak relevan untuk orang Indonesia," ujar Evy Christina Setiawan dalam konferensi pers UNIQLO di Pondok Indah, Jakarta Selatan. 

Koleksi UNIQLO: C Fall/Winter 2024 ini dirancang dengan desain basic namun sophisticated, serta mudah dipadupadankan untuk menjadi wardrobe sehari-hari. 

Halaman: 1 2
1 2
      
