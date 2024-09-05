Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Lyodra Ginting Pakai Baju Adat Karo Karya Lisa Ju, Begini Filosofinya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |21:12 WIB
Lyodra Ginting Pakai Baju Adat Karo Karya Lisa Ju, Begini Filosofinya
Lyodra Ginting Pakai Baju Adat Karo. (Foto: Instagram)
A
A
A

LYODRA Ginting tak hanya sukses tampil memukau dengan suara emasnya di momen perhelatan misa akbar yang dipimpin Paus Fransiskus di GBK, Jakarta, hari ini. Penampilan cantiknya juga tak kalah mencuri perhatian. 

Pasalnya, Lyodra tampak mengenakan busana adat couture tradisional modern dari warisan budaya Karo, Batak. Busana berupa kebaya berwarna merah maroon mencolok yang dihiasi payet nan berkilau serta dipadukan dengan topi yang sangat khas dan uni itu dikenal dengan Uis Gara.

Usut punya usut, busana tersebut merupakan rancangan dari salah satu desainer ternama Tanah Air, yakni Lisa Ju. Salah satu potretnya dibagikan langsung oleh sang desainer lewat postingan di akun Instagramnya. 

Lyodra Ginting Nyanyikan Lagu The Prayer di Misa Akbar Paus Fransiskus, GBK Menggema

Dalam keterangan postingannya, Lisa Ju menjelaskan, ia terinspirasi mengangkat kebudayaan Karo Batak untuk busana yang dikenakan Lyodra di momen akbar tersebut. 

Ia juga menyebut, detail hiasan bunga kristal yang rumit dan jahitan penuh detail pada busana adat tersebut melambangkan keselarasan masa lalu dan sekarang, serta menciptakan sepotong abadi yang mewujudkan keanggunan dan kekuatan.

“Terhormat telah menciptakan mahakarya couture untuk @lyodraofficial yang sangat berbakat, yang memukau penonton dengan suaranya yang penuh perasaan di Misa Paus @franciscus di stadion Jakarta selama kunjungan ke Indonesia hari ini,” tulis Lisa Ju, dalam keterangan postingannya, @lisajuofficial. 

Lyodra Ginting

“Merangkul kekayaan warisan budaya Karo batak, pakaian couture ini menjalin tradisi dengan keanggunan modern. Dihiasi dengan hiasan bunga kristal yang rumit, setiap

jahitan dan detail melambangkan keselarasan masa lalu dan sekarang, menciptakan sepotong abadi yang mewujudkan keanggunan dan kekuatan,” sambungnya. 

Lisa Ju melanjutkan, saat Lyodra menghiasi panggung dalam kreasi ini, dia mewujudkan esensi sejati dari kebanggaan budaya dan ekspresi artistik, menyebarkan sukacita dan persatuan melalui musiknya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/33/3142201/lyodra_ginting-bapi_large.jpg
Cerita Bahagia Randy Martin dan Lyodra Tampil Perdana di Indonesian Drama Series Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/33/3132636/lyodra_ginting-bBTK_large.jpg
Paus Fransiskus Meninggal Dunia, Lyodra Ginting: Rest in Love, Pope
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/33/3105722/randy_martin-fxQX_large.jpg
Romantisnya Randy Martin Temani Lyodra di Konser Super Diva
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/205/3105664/konser_bareng_3_diva-fzqn_large.jpg
Konser Bareng 3 Diva, Lyodra, Tiara Andini, dan Ziva Petik Pengalaman Berharga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/205/3105564/lyodra_ginting-rQg3_large.jpg
Konser Superdiva, Pertemuan Diva Beda Generasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/205/3105168/lyodra_ginting-xAgF_large.jpg
Lyodra Antusias Tampil di Konser Super Diva Meski Sempat Terkena DBD
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement