Desainer Maya Ratih Yakin Batik Tak Akan Ketinggalan Zaman, Ini Buktinya

KAIN Batik memang menjadi wastra Indonesia yang menjadi warisan budaya. Batik pun kini mengalami perkembangan yang signifikan dalam dunia fesyen, khususnya di kalangan generasi muda dan dunia fesyen yang terus berkembang.

Desainer Maya Ratih mengatakan, meskipun batik merupakan warisan yang terus hidup, jumlah batik baru telah meningkat pesat. "Batik itu nomor satu menurut saya gayanya. Tapi beda jenis konstruksinya, beda warnanya," kata Maya Ratih seperti dilansir dari Antara.

Misalnya saja jeans batik yang merupakan tren baru yang memadukan unsur tradisional dengan bahan modern seperti denim dan kulit. Terbukti jeans batik ini mampu menarik perhatian generasi muda, khususnya Gen Z.

Corak batiknya juga menunjukkan perbedaan, dari batik kuno hingga batik modern modern. Dengan banyaknya jenis batik yang tersedia, desain batik terus berubah dan tidak pernah ketinggalan zaman.

Maya juga menekankan pentingnya melestarikan dan merayakan batik bagi generasi muda, agar warisan ini dapat terus lestari dan terus berkembang dari generasi ke generasi.

"Tidak akan ketinggalan zaman (batik), dan itu akan terus bergulir seiring waktu dari generasi ke generasi, saya percaya," katanya.

"Makanya, kita sebagai generasi muda, generasi penerus, kita harus menyampaikan terus dengan tepat supaya terus bergulir. Seperti itu, jadi tidak mandem," ungkap Maya.

(Martin Bagya Kertiyasa)