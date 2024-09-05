Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Desainer Maya Ratih Yakin Batik Tak Akan Ketinggalan Zaman, Ini Buktinya

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |14:28 WIB
Desainer Maya Ratih Yakin Batik Tak Akan Ketinggalan Zaman, Ini Buktinya
Batik Modern. (Foto: Okezone)
A
A
A

KAIN Batik memang menjadi wastra Indonesia yang menjadi warisan budaya. Batik pun kini mengalami perkembangan yang signifikan dalam dunia fesyen, khususnya di kalangan generasi muda dan dunia fesyen yang terus berkembang.

Desainer Maya Ratih mengatakan, meskipun batik merupakan warisan yang terus hidup, jumlah batik baru telah meningkat pesat. "Batik itu nomor satu menurut saya gayanya. Tapi beda jenis konstruksinya, beda warnanya," kata Maya Ratih seperti dilansir dari Antara.

Misalnya saja jeans batik yang merupakan tren baru yang memadukan unsur tradisional dengan bahan modern seperti denim dan kulit. Terbukti jeans batik ini mampu menarik perhatian generasi muda, khususnya Gen Z.

Corak batiknya juga menunjukkan perbedaan, dari batik kuno hingga batik modern modern. Dengan banyaknya jenis batik yang tersedia, desain batik terus berubah dan tidak pernah ketinggalan zaman.

Maya juga menekankan pentingnya melestarikan dan merayakan batik bagi generasi muda, agar warisan ini dapat terus lestari dan terus berkembang dari generasi ke generasi.

"Tidak akan ketinggalan zaman (batik), dan itu akan terus bergulir seiring waktu dari generasi ke generasi, saya percaya," katanya. 

"Makanya, kita sebagai generasi muda, generasi penerus, kita harus menyampaikan terus dengan tepat supaya terus bergulir. Seperti itu, jadi tidak mandem," ungkap Maya.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/194/3068366/batik_danar_hadi-V8Rc_large.jpg
Keindahan Motif Kembang Parang, Koleksi Terbaru Batik Danar Hadi di Usia 57 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/612/3065157/ishowspeed_bingung_batik_milik_indonesia_atau_malaysia_ini_jawaban_unesco-Yauo_large.JPG
IShowSpeed Bingung Batik Milik Indonesia atau Malaysia, Ini Jawaban UNESCO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/194/3064414/youtuber_ishowspeed_bingung_dikasih_batik_diklaim_dari_malaysia_ternyata_indonesia-FUi7_large.JPG
Youtuber IShowSpeed Bingung Sebut Batik Asal Malaysia, Netizen Indonesia Bersuara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/194/3058619/beda_batik_tulis_dengan_cap-GAjw_large.jpg
Kualitas Bahan Tak Berbeda, Ini Perbedaan Batik Tulis dengan Cap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/194/3058575/batik-EafU_large.jpg
Bedakan Cara Mencuci Batik Lama dengan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/02/16/2287168/netizen-ramai-ramai-ucapkan-selamat-hari-batik-nasional-gCCWJNIQcW.jpg
Netizen Ramai-Ramai Ucapkan Selamat Hari Batik Nasional
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement