7 Rekomendasi Jenis Payung Berkualitas dan Murah, Perlindungan Maksimal dari Cuaca Ekstrem

CUACA yang tidak menentu belakangan ini, menjadikan payung sebagai must have item yang harus ada dalam tas atau kendaraan Anda. Yups, payung ini bukan hanya melindungi dari paparan sinar UV yang berbahaya, tapi juga dari cuaca ekstrem, seperti derasnya hujan yang bisa turun tanpa bisa diprediksi.

Payung tersedia dalam banyak jenis dan desain, dan mudah dibeli secara online. Perlu diingat, setiap jenis payung dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan situasi yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memastikan tujuan pemakaian payung sebelum membelinya.

Pada umumnya payung terbuat dari kain atau bahan kertas yang tahan air. Kemudian diberi tangkai dan dapat dilipat. Payung dibuat dalam berbagai jenis dan ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Payung yang dijual di pasaran telah dimodifikasi menjadi berbagai jenis payung yang menarik.

Alat pelindung diri dari terik matahari dan hujan ini tidak hanya digunakan untuk melindungi tubuh dari hujan dan panas. Namun, terdapat payung yang digunakan untuk kebutuhan fesyen.

Warna serta motifnya pun cukup beragam, bahkan bisa disesuaikan dengan outfit yang Anda kenakan juga lho! Dijamin bikin makin penampilan Anda makin stylish.

Biar nggak penasaran, yuk disimak tujuh rekomendasi jenis payung yang cukup populer di masyarakat. Jenis-jenis payung ini bisa Anda pilih sesuai kebutuhan, selera, dan bujet ya: