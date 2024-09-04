Lucunya Miss Indonesia 2024 Monica Sembiring Jalani Pemotretan: Jangan Dilihatin, Aku Malu

MISS Indonesia 2024 Monica Sembiring tengah mempersiapkan diri untuk ajang kecantikan Miss World ke-72. Salah satu persiapan yang dilakukan oleh Monica Sembiring yakni pemotretan di sebuah studio foto di kawasan Pluit, Jakarta Utara.

Perempuan 22 tahun itu terlihat begitu antusias menantikan giliran pemotretan setelah presenter Anwar BAB. Di sela-sela pemotretan, Miss Indonesia 2024 Monica Sembiring itu membocorkan sedikit persiapannya menjelang Miss World ke-72.

Monica Sembiring pun banyak melakukan perawatan mulai dari bodycare hingga skincare. "Saya tentunya harus merawat diri dengan berolahraga, treatment, skincare, dan lain-lain," kata Miss Indonesia 2024 Monica Sembiring kepada MNC Portal Indonesia.

Keseruan pemotretan Miss Indonesia 2024 Monica Sembiring itu juga terus berlanjut. Apalagi ketika Monica berdiri di depan fotografer dan seorang hairstylist tengah merapihkan rambutnya. Sementara semua mata tengah tertuju melihat wajah cantiknya. "Ih jangan diliatin, malu," ucap Monica Sembiring dengan nada lembut.

Mendengar ucapan Monica Sembiring, semua tim yang ada di studio tertawa kencang. Tak lama proses pemotretan pun kembali dilanjutkan. Untuk pemotretan ini, Monica Sembiring tampil dengan 3 gaun glamour dan satu bertema sport.