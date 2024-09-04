Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Kedekatan Sintya Marisca dan Abidzar Duet Bareng, Bikin Salting

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |20:02 WIB
Potret Kedekatan Sintya Marisca dan Abidzar Duet Bareng, Bikin Salting
Sintya Marisca dan Abidzar. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA Sintya Marisca sering dijodoh-jodohkan dengan putra Umi Pipik, Abidzar Al Ghifari. Hal itu bermula saat Sintya menyebut bahwa Abidzar adalah sosok laki-laki idaman.

"Abidzar keren banget. Dia sosok laki-laki yang rock and roll, cuek, gak putih banget tapi manis. Kayak sosok yang gak bisa gue gapai," kata Marisca dalam sebuah acara.

Pengakuan itu membuat para penggemarnya heboh. Sontak mereka sibuk menjodoh-jodohkan Sintya dengan Abidzar. Bahkan Sintya sendiri kerap terlibat pemotretan dengan kakak Abidzar, Adiba Khanza. Kedekatan keduanya dalam sebuah project pun dianggap sebagai lampu hijau.

Tak hanya itu, belum lama ini Sintya juga jadi muse dalam fashion show tunggal Umi Pipik. Di tengah momen memamerkan koleksi Umi Pipik, Sintya mendapat kejutan kehadiran Abidzar ke atas panggung. 

Sintya pun diminta untuk duet bareng Abidzar yang membuatnya makin salah tingkah. Momen tersebut dibagikan di laman Instagram pribadinya. Berikut rangkumannya dari Instagram @sintymarisca.

Jadi muse di fashion show Umi Pipik

Sintya Marisca dan Abidzar

Sintya Marica sendiri didapuk menjadi muse di gelaran fashion show milik Umi Pipik. Dalam momen tersebut, Sintya tampil anggun dalam balutan inner hitam dipadukan dengan jubah berwarna putih. Tampilannya terlihat bikin pangling karena memakai hijab.

"Asik udah dapet lampu ijo neon mentereng ini mah," kata @ranmw***

Kehadiran Abidzar

Sintya Marisca dan Abidzar

Saat Sintya sedang berlenggok memamerkan outfitnya, tiba-tiba seseorang keluar dari backstage membawakan lagu 'Inikah Cinta'. Rupanya orang tersebut adalah Abidzar. Sontak Sintya kaget dan tersipu malu.

"Salting brutal," timpal @aliya***

Sintya terlihat salah tingkah

Sintya Marisca dan Abidzar

Di momen tersebut keduanya kompak memakai busana bernuansa putih. Sintya pun langsung ditodong untuk menyanyi bersama. Di tengah momen nyanyi tersebut, Abidzar terdengan menyebut nama Sintya. Hal itu membuat Sintya salah tingkah. Wajahnya nampak memerah seakan tak bisa menahan rasa malu.

"Gak salting,biasa aja kok," tulis Sintya dalam keterangan fotonya.

Postingan tersebut dikomentari oleh Abidzar yang membuat netizen semakin heboh.

"Masa?," tanya Abidzar

 

