Tampilan Low Glam ala Taylor Russell Sukses Curi Perhatian di Venice Film Festival

VENICE Film Festival menjadi momen para selebriti menampilkan penampilan terbaik mereka. Salah satu yang hadir dalam acara tersebut adalah Taylor Russell, yang tampil penuh gaya di karpet merah

Baru-baru ini, Taylor Russell tampil di Venice Film Festival ke-81 dengan tampilan minimalis. Aktris cantik ini memamerkan penampilan sederhana namun elegan di pemutaran perdana 'The Room Next Door' dan mengukuhkan statusnya sebagai ikon fesyen dengan keanggunannya.



Taylor Russell mencuri perhatian di karpet merah dengan gaun Alaïa serba putih. Kemeja yang dikenakannya memperlihatkan pinggang dan perutnya, sedangkan rok putih sepanjang pinggang dengan pinggiran menambah drama pada sosoknya.

Dia pun menerapkan gaya minimalis yang tetap percaya diri dan penuh gaya. Untuk melengkapi penampilannya, Taylor memilih sepatu pumps bertali putih yang menciptakan tampilan keren tanpa menghilangkan keseluruhan tampilan.



Namun aksesoris yang dipilihnya lebih mencuri perhatian, yakni Anting mutiara kecil dan kalung berlian yang memancarkan kilauan. Penampilannya yang ramping, lengkap dengan riasan hitam dan lipstik merah tua, serta potongan pixie, melengkapi tampilan low glamnya.

Saat hujan mulai turun, Taylor menunjukkan kemampuan beradaptasinya dengan menambahkan payung merah cerah pada penampilannya. Daripada mengurangi pesonanya, payung menambah keunikan dan keanggunan pada bentuknya yang kecil, menjadikannya aksesori yang sempurna dan tak terduga.

(Martin Bagya Kertiyasa)