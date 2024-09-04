Yuni Jie Luncurkan Buku Dream, Comeback Setelah 10 Tahun Vakum Menulis

YUNI Jie akhirnya kembali menulis buku interior setelah 10 tahun vakum meluncurkan buku. Dia meluncurkan buku berjudul 'Dream' yang memadukan karya desain dan mimpi Yuni dengan mengusung paham modernisme dan berpegang teguh pada aspek fungsionalitas.

Dream merupakan buku keenam yang ditulis oleh Yuni. Dream menjadi sebuah perayaan dan apresiasi dari evolusi perjalanan desain Yuni Jie dalam satu dekade terakhir yang diwarnai dengan beragam pencapaian.

Sehingga, Yuni merangkum perjalanan satu dekade lewat kata pengantar ‘A Decade of Timelessness’. Yuni bercerita tentang 10 tahun yang penuh eksplorasi, proses dan inspirasi. Lalu, buku ini dibuka dengan perjalanan visual melalui pendalaman arti setiap area dalam sebuah rumah. Area ini dipisahkan menjadi chapter-chapter yang dibagi menurut jenis ruangan.

Dengan pemaparan tersebut, makna dari sebuah hunian diharapkan dapat lebih terasa esensinya. Rumah dengan segala ritualnya pada akhirnya merupakan bentuk apresiasi dan refleksi diri penghuninya. DREAM pun ditutup dengan kilas balik kisan tentang One Fine Sky, sebuah proyek sosial dimana Yuni menjadi inisiator dan co-founder yang didirikan pada 2017.

Yuni Jie kembali luncurkan buku usai 10 tahun vakum. (Foto: Ist)

One Fine Sky merupakan mimpi Yuni Jie sebagai bentuk kecintaannya pada tanah air. Untuk setiap hasil penjualan benda One Fine Sky, dikonversikan menjadi satu set seragam sekolah baru yang akan didonasikan kepada anak-anak sekolah kurang mampu di berbagai pelosok di Indonesia.

Hingga 2024, sudah kurang lebih 25 ribu seragam sekolah telah disumbangkan kepada pelajar yang membutuhkan. Mengenai kisahnya bersama organisasi sosial, saat pandemi, Yuni menggunakan banyak waktunya di rumah untuk melakukan kerjasama dengan jenama lokal dan menghasilkan beragam produk yang sebagian keuntungannya disisihkan untuk organisasi sosial.

Konsistensi dan fokus yang tajam pada setiap buah karya Yuni membawanya didapuk oleh brand masyhur Louis Vuitton dengan penunjukan sebagai Muse Interior Desainer untuk Flagship Store yang terletak di Plaza Indonesia pada 2024.

(Leonardus Selwyn)