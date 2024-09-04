Amanda Manopo Ciptakan Sekte Baru, Makan Mi Rebus dengan Toping Mi Kering

AMANDA Manopo baru-baru ini memperlihatkan cara makan mie instan yang unik. Amanda Manopo terlihat menggabungkan mi instan rebus dengan mi instan lainnya.

Dari video yang diunggah oleh akun instagram @rumpi_gosip memperlihatkan Amanda Manopo yang sedang makan mie instan kuah dengan telur. Hanya saja dia tidak menggunakan kerupuk sebagai topingnya.

Alih-alih memakai kerupuk, Amanda Manopo malah makan mi instan kuah tersebut dengan mi instan mentah yang belum dimasak. Dia pun terlihat mencocol kerupuk tersebut ke kuah mi instannya Sungguh unik.

Dari unggahan postingan akun instagram tersebut, netizen memberikan komentar kaget, ngakak dan penasaran ingin mencoba karena melihat cara makan mie instan Amanda Manopo yang sangat unik dan tidak wajar ini.