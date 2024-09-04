Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Amanda Manopo Ciptakan Sekte Baru, Makan Mi Rebus dengan Toping Mi Kering

Ahmad Huzaify , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |08:09 WIB
Amanda Manopo Ciptakan Sekte Baru, Makan Mi Rebus dengan Toping Mi Kering
Amanda Manopo. (Foto: Instagram)
A
A
A

AMANDA Manopo baru-baru ini memperlihatkan cara makan mie instan yang unik. Amanda Manopo terlihat menggabungkan mi instan rebus dengan mi instan lainnya.

Dari video yang diunggah oleh akun instagram @rumpi_gosip memperlihatkan Amanda Manopo yang sedang makan mie instan kuah dengan telur. Hanya saja dia tidak menggunakan kerupuk sebagai topingnya.

Alih-alih memakai kerupuk, Amanda Manopo malah makan mi instan kuah tersebut dengan mi instan mentah yang belum dimasak. Dia pun terlihat mencocol kerupuk tersebut ke kuah mi instannya Sungguh unik.

Amanda Manopo

Dari unggahan postingan akun instagram tersebut, netizen memberikan komentar kaget, ngakak dan penasaran ingin mencoba karena melihat cara makan mie instan Amanda Manopo yang sangat unik dan  tidak wajar ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
