HOME WOMEN LIFE

Keren, Erika Carlina Naik Moge Sambil Pakai Kebaya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |09:10 WIB
Keren, Erika Carlina Naik Moge Sambil Pakai Kebaya
Tampilan Erika Carlina Berkebaya. (Foto: Instagram)
A
A
A

ERIKA Carlina salah satu artis Indonesia yang penampilannya selalu menarik perhatian publik. Memiliki tubuh proporsional, perempuan 31 tahun itu selalu sukses memadu padankan outfitnya.

Belum lama ini Erika mengunggah foto terbarunya dalam balutan kebaya. Dibalik sosoknya yang anggun, dia jago naik motor gede (moge).

Dengan gayanya yang keren, dia nampak berkeliling kota sambil motoran. Tampilan gaharnya curi perhatian. Berikut ulasannya dari Instagram @eri.carl. 

Anggun berkebaya

Erika Carlina

Potret Erika Carlina tampil anggun dalam balutan kebaya. Dia memakai kebaya kutubaru dipadukan dengan rok batik dan sneakers. Dia juga menambahkan selendang dan beberapa aksesori berwarna emas. Erika terlihat pose di atas moge.

"Sebelum Thomas Alva Edison menciptakan lampu, mbak ini sudah menyala duluan," kata @bless***

Paras cantiknya terpancar

Erika Carlina

Erika Carlina begitu cantik memakai makeup flawless dengan nuansa nude. Sementara itu rambut panjangnya nampak dicepol. Dia memberikan ekspresi wajah datar ke arah kamera.

"Emang boleh secakep ini?," tanya @deara***

 

