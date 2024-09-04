Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Manis Nathalie Holscher Pakai Dress Pink, Tato di Lengan Jadi Sorotan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |06:06 WIB
Potret Manis Nathalie Holscher Pakai Dress Pink, Tato di Lengan Jadi Sorotan
Potret Manis Nathalie Holscher. (Foto: Instagram)
A
A
A

NATHALIE Holscher kini kembali pada pekerjaan lamanya sebagai Disc Jockey atau DJ. Momen saat dia manggung dari satu klub ke klub lain pun diunggah di media sosial.

Penampilan Nathalie Holscher selalu ditunggu-tunggu oleh para penonton. Tak jarang dia mendapat saweran dari penonton yang hadir.

Tak hanya aksinya di atas panggung yang memukau, penampilan Nathalie Holscher tak jarang menjadi perhatian netizen. Pasalnya dia kerap menunjukkan keseksiannya dalam setiap busana yang dipakai.

Nathalie Holscher

Seperti di foto ini, Nathalie mengunggah gaya outfitnya sebelum manggung. Dia tampil manis dan feminin dalam balutan mini dress warna pink.

"Jangan macam-macam ya by .. aku lagi kerja (efek jomblo edodoe kasiang)," tulis Nathalie Holscher dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @nathalieholscher. 

Janda satu anak itu terlihat cantik dengan dress pink. Dress tersebut memiliki aksen jaring-jaring di bagian atasnya. Wajahnya terlihat memesona dengan makeup tebal nuansa pink. Sementara itu rambut panjangnya digerai ke belakang.

Nathalie Holscher

Nathalie pose dengan satu tangan menyentuh pipinya. Dia memberikan ekspresi wajah fierce dengan tatapan tajam ke arah kamera. Pada foto selanjutnya dia terlihat melipat kedua tangannya dengan ekspresi wajah datar.

Mengenakan busana tanpa lengan dengan bagian dada menerawang, memperlihatkan tato di tubuh Nathalie. Terlihat tato di lengan bergambar bunga dan juga di dada.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/629/3159392/nathalie-kEJ4_large.jpg
Jadi Ibu Siaga, Nathalie Holscher Jemput Adzam ke Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/612/3141989/viral_potret_nathalie_holscher_pamer_rebahan_di_tumpukan_uang_saweran_netizen_rezeki_janda-XAwQ_large.jpg
Viral! Potret Nathalie Holscher Pamer Rebahan di Tumpukan Uang Saweran, Netizen: Menyala Emak Adzam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/612/3132270/4_respon_nathalie_holscher_usai_ditegur_bupati_gegara_nge_dj_di_sidrap_berujung_diajak_promosi_pariwisata-iHlb_large.jpg
4 Respon Nathalie Holscher Usai Ditegur Bupati Gegara Nge-DJ di Sidrap, Berujung Diajak Promosi Pariwisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/612/3131949/5_fakta_nathalie_holscher_kena_tegur_bupati_sidrap_gegara_disawer_rp150_juta_usai_nge_dj-c547_large.jpg
5 Fakta Nathalie Holscher Kena Tegur Bupati Sidrap Gegara Disawer Rp150 Juta Usai Nge-DJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/612/3131133/7_perjalanan_karir_nathalie_holscher_vokalis_grup_band_hingga_disawer_rp150_juta_saat_jadi_dj-2Bjz_large.jpg
7 Perjalanan Karir Nathalie Holscher, Vokalis Grup Band hingga Disawer Rp150 Juta Saat Jadi DJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/612/3130797/5_potret_nathalie_holscher_nge_dj_di_sidrap_sampai_rebahan_di_atas_uang_saweran-8MiY_large.jpg
5 Potret Nathalie Holscher Nge-DJ di Sidrap Sampai Rebahan di Atas Uang Saweran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement