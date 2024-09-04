Potret Manis Nathalie Holscher Pakai Dress Pink, Tato di Lengan Jadi Sorotan

NATHALIE Holscher kini kembali pada pekerjaan lamanya sebagai Disc Jockey atau DJ. Momen saat dia manggung dari satu klub ke klub lain pun diunggah di media sosial.

Penampilan Nathalie Holscher selalu ditunggu-tunggu oleh para penonton. Tak jarang dia mendapat saweran dari penonton yang hadir.

Tak hanya aksinya di atas panggung yang memukau, penampilan Nathalie Holscher tak jarang menjadi perhatian netizen. Pasalnya dia kerap menunjukkan keseksiannya dalam setiap busana yang dipakai.

Seperti di foto ini, Nathalie mengunggah gaya outfitnya sebelum manggung. Dia tampil manis dan feminin dalam balutan mini dress warna pink.

"Jangan macam-macam ya by .. aku lagi kerja (efek jomblo edodoe kasiang)," tulis Nathalie Holscher dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @nathalieholscher.

Janda satu anak itu terlihat cantik dengan dress pink. Dress tersebut memiliki aksen jaring-jaring di bagian atasnya. Wajahnya terlihat memesona dengan makeup tebal nuansa pink. Sementara itu rambut panjangnya digerai ke belakang.

Nathalie pose dengan satu tangan menyentuh pipinya. Dia memberikan ekspresi wajah fierce dengan tatapan tajam ke arah kamera. Pada foto selanjutnya dia terlihat melipat kedua tangannya dengan ekspresi wajah datar.

Mengenakan busana tanpa lengan dengan bagian dada menerawang, memperlihatkan tato di tubuh Nathalie. Terlihat tato di lengan bergambar bunga dan juga di dada.