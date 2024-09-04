Viral Uskup Agung Melbourne Salah Kaprah, Pasar Tanah Abang Dikira Masjid Istiqlal

PEMIMPIN Gereja Katolik dunia, Paus Fransiskus, akhirnya tiba di Indonesia. Tidak sendiri, Paus Fransiskus juga ditemani oleh beberapa Uskup Agung.

Selain itu, mereka pun dikabarkan akan bermalam di Kedutaan Besar Vatikan. Hanya saja, ada kejadian unik ketika mereka berkunjung ke Indonesia.

Salah satu Uskup Agung Melbourne, Australia, Peter Comensoli, salah menyebut pasar Tanah Abang menjadi Masjid Istiqlal. Sontak cuitan tersebut langsung dibanjiri komentar netizen Indonesia.

Unggahan Peter menjadi viral ketika ia mengunggah beberapa foto dalam akun X (Twitter) pribadinya. Ini dibarengi dengan cuitan bahwa dirinya sudah sampai di Indonesia untuk ikut bersama Paus Fransiskus di Indonesia.

Tapi, cuitannya membuat netizen salah fokus karena Peter Comensoli menyebut Masjid Istiqlal. Sedangkan dalam unggahan fotonya tidak menunjukkan satu pun bentuk Masjid Istiqlal, melainkan pasar Tanah Abang, gedung-gedung perkantoran, dan kondisi jalan.

"Foto pertama di siang hari dari Jakarta, (dan satu lagi foto diambil kemarin malam dari dalam mobil dengan pengawalan polisi). Saya rasa Masjid Istiqlal ada di salah satu foto ini," kata Romo Peter dalam keterangan unggahannya.

Di keterangannya, dia menjelaskan kalau Masjid Istiqlal adalah tempat pertemuan lintas agama yang akan menjadi lokasi kunjungan Paus Fransiskus. Diyakini, bangunan berwarna hijau dan kuning yang memiliki desain arsitektur Timur Tengah itu dianggap sebagai Masjid Istiqlal.