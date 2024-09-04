Gejala Kehamilan Ini Bisa Mengubah Bentuk Bola Mata, Ini Penyebabnya

KEHAMILAN membawa berbagai perubahan besar pada tubuh wanita, dan salah satu gejala yang jarang diketahui adalah perubahan pada bentuk bola mata. Gejala ini bisa membuat lensa kontak tidak lagi nyaman dipakai.

Merangkum dari metro.co.uk pada Kamis (5/9/2024) menurut seorang dokter umum dan spesialis menopause, dr. Deepali Misra Sharp, perubahan bentuk bola mata selama kehamilan adalah hal yang mungkin terjadi. Ini disebabkan oleh perubahan keseimbangan cairan tubuh dan fluktuasi hormon.

Selama kehamilan, aliran darah yang meningkat dan perubahan hormon dapat menyebabkan retensi cairan di berbagai bagian tubuh, termasuk mata. Hal ini dapat mengubah bentuk dan kelengkungan kornea bagian depan mata yang jernih. Kornea bisa menjadi lebih tebal atau lebih melengkung, yang berdampak pada penglihatan.

Perubahan ini membuat lensa kontak mungkin tidak lagi pas dengan nyaman, karena lensa kontak dirancang untuk menyesuaikan bentuk kornea tertentu. Bahkan perubahan kecil pada bentuk kornea dapat memengaruhi kenyamanan dan efektivitas lensa kontak. Pengalaman terkait perubahan bentuk mata ini juga dibagikan oleh banyak wanita. Melalui media sosial X.

"Oh keren, sekarang saya sampai pada tahap kehamilan di mana darah di tubuh saya begitu banyak sehingga bola mata saya berubah bentuk dan lensa kontak saya tidak lagi pas," tulis Madeline Odent (@oldenoughtosay).

"Saya baru-baru ini mengalami masalah penglihatan, tetapi HANYA saat memakai lensa kontak. Mereka menjadi tidak nyaman dan membuat penglihatan saya kabur, saya tidak pernah mengalami masalah ini sebelumnya," kata @missjlynee dalam thread BabyBumps.

"Saya perhatikan penglihatan saya semakin memburuk sejak hamil. Sekarang, bahkan dengan kacamata saya, benda yang lebih jauh mulai menjadi buram lagi,” ujar itu, @Key_Clue_7428 menambahkan.

Jika kalian mengalami perubahan penglihatan selama kehamilan, penting untuk melaporkannya kepada dokter. Suzanne Wylie, seorang dokter umum dan Penasihat Medis untuk IQ Doctor, merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Konsultasikan dengan Dokter

Jika Anda mengalami ketidaknyamanan dengan lensa kontak, pertimbangkan untuk beralih ke kacamata selama kehamilan. Jika ini tidak memungkinkan, konsultasikan dengan optometris untuk menyesuaikan lensa atau meresepkan lensa yang sesuai dengan perubahan pada mata Anda.

2. Tetap Terhidrasi

Minum air yang cukup dapat membantu mengelola retensi cairan dan mungkin meredakan beberapa gejala terkait mata.