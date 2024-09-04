Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cuaca Panas Ekstrem Dapat Berpengaruh pada Kesehatan Mental, Ini Penjelasannya!

Karin Atya Rachmadhanti , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |14:00 WIB
Cuaca Panas Ekstrem Dapat Berpengaruh pada Kesehatan Mental, Ini Penjelasannya!
Cuaca panas berpengaruh pada kesehatan mental. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

CUACA panas tidak hanya berdampak pada kondisi fisik seseorang tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan mental. Peningkatan suhu yang signifikan dapat memperburuk kondisi mental seseorang, terutama bagi mereka yang sudah memiliki gangguan kesehatan mental.

“Pada hari-hari panas, orang menjadi kurang waspada dan produktif, gejala penyakit mental memburuk, dan kunjungan ke rumah sakit jiwa meningkat," kata Presiden of Germany’s Federal Chamber of Psychotherapists (BPtK), dr. Andrea Benecke.

Melansir dari Scmp, Kamis (5/9/2024) tidak semua orang mengalami dampak yang sama akibat cuaca panas. Menurut BPtK, ada beberapa kelompok yang sangat rentan terhadap dampak buruk cuaca panas ini, di antaranya:

1. Orang dengan gangguan kecanduan

2. Penderita Skizofrenia

3. Orang dengan Demensia

4. Pasien Depresi

Kesehatan mental

5. Pengguna Obat Psikotropika seperti neuroleptik, antidepresan, antikolinergik, atau obat penenang.

Suhu yang dianggap berbahaya bagi mereka yang memiliki gangguan mental adalah ketika suhu yang terasa kombinasi dari suhu udara, kelembapan, dan kecepatan angin melebihi 30 derajat Celsius di siang hari dan tidak turun di bawah 20 derajat di malam hari.

Cuaca panas ekstrem semakin sering terjadi di banyak kota di seluruh dunia, termasuk Hong Kong. Di sana, peringatan cuaca panas sering kali dikeluarkan ketika suhu nyata mencapai 32 derajat Celsius pada sore hari, dapat menghasilkan tekanan panas yang kuat. Suhu yang lebih tinggi dari 38 derajat Celsius, bisa berpotensi memicu keadaan darurat kejiwaan dan reaksi fisik serius, yang memerlukan perhatian medis segera.

Beberapa obat, terutama yang digunakan untuk mengobati kondisi mental, dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengatur suhu intinya. Selain itu, panas juga dapat mengubah efektivitas obat-obatan tersebut, misalnya mengurangi potensi obat atau memperkuat efek sampingnya.

Cara Melindungi Diri dari Dampak Panas

Untuk melindungi diri dari cuaca panas, BPtK menyarankan orang dengan gangguan mental untuk tetap berada di tempat teduh, minum cairan yang cukup, dan menghindari aktivitas fisik yang berlebihan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement