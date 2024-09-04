Serangan Jantung pada Wanita Miliki Gejala yang Unik, Yuk Pahami Cara Mengatasinya!

WANITA ternyata sama rentannya terhadap serangan jantung. Fakta uniknya, gejala serangan jantung pada wanita sering kali lebih halus dan kurang dramatis sehingga membuat kondisi ini lebih berbahaya.

Melansir dari Asiaone, Kamis (5/9/2024), seseorang sering kali menyadari tanda peringatan umum serangan jantung, yaitu seperti sakit yang menusuk di dada. Tetapi ini bukan satu-satunya gejala serangan jantung pada wanita lho. Maka dari itu sangat penting untuk mengenali tanda-tanda serangan jantung pada wanita untuk meningkatkan kesadaran dan keselamatan nyawa.

Lantas Apa Saja Gejala Utama Serangan Jantung pada Wanita? Berikut ulasannya!

1. Kelelahan yang tidak biasa

Banyak wanita merasa lelah karena aktivitas harian yang padat. Namun, kelelahan yang tidak biasa bisa menjadi tanda awal serangan jantung. Beberapa tanda kelelahan yang tidak wajar meliputi:

Merasa sangat lelah setelah aktivitas yang biasanya tidak melelahkan.

Dada terasa berat meskipun melakukan aktivitas sederhana.

Tubuh terasa lelah tetapi sering kali terbangun di tengah malam.

2. Keringat dingin, sesak napas, mual

Seiring bertambahnya usia, kurangnya olahraga dan kenaikan berat badan dapat menyebabkan sesak napas. Selama menopause, wanita sering mengeluh hot flashes. Namun, itu bisa menjadi serangan jantung, jika terjadi sesak napas bagian dada. Seperti telah berlari maraton, padahal Anda belum bergerak sama sekali.

Gejala lainnya termasuk:

Tiba-tiba berkeringat atau sesak napas tanpa aktivitas fisik.

Sesak napas yang memburuk seiring waktu, bahkan ketika beristirahat.

Sesak napas yang semakin memburuk saat berbaring dan membaik saat duduk.

Keringat dingin atau merasa lemas tanpa alasan jelas.

3. Nyeri di beberapa area tubuh

Tubuh manusia adalah massa kompleks dari sistem yang saling berhubungan. Seringkali, masalah di satu area tubuh dapat menyebabkan masalah di bagian tubuh lainnya. Nyeri yang tidak biasa di area seperti lengan, punggung, leher, rahang, atau perut dapat mengindikasikan masalah jantung.

Jika rasa sakit muncul saat beraktivitas dan hilang saat istirahat, atau jika rasa sakitnya tidak jelas asalnya, segera periksakan diri ke dokter. Penting untuk tidak mengabaikan nyeri yang mirip dengan gangguan pencernaan atau refluks.

4. Nyeri dada

Gejala nyeri bagian dada merupakan gejala yang paling umum, dari semua gejala serangan jantung pada wanita. Rasa nyeri bisa berupa tekanan atau remasan di tengah dada yang berlangsung lebih dari beberapa menit. Terkadang, gejala ini hilang dan kembali lagi.

Seperti pada pria, gejala serangan jantung yang paling umum pada wanita adalah nyeri bagian dada. Tetapi wanita lebih mungkin mengalami gejala umum lainnya. Secara khusus, gejala ini adalah sesak napas, mual, nyeri punggung atau rahang.

Perbedaan Gejala Serangan Jantung pada Wanita dan Pria

Sebuah penelitian dari Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, California. menunjukkan bahwa gejala serangan jantung pada wanita memiliki perbedaan dengan pria. Gejala yang unik pada wanita diantarnya:

1. Serangan jantung tanpa arteri tersumbat

Wanita lebih mungkin mengalami serangan jantung tanpa adanya penyumbatan di arteri. Kerusakan jantung bisa terjadi meskipun hasil tes menunjukkan arteri normal.

2. Tanpa tekanan dada

Banyak wanita mengalami serangan jantung tanpa tekanan di dada. Sebaliknya, gejalanya bisa berupa sesak napas, pusing, nyeri di perut atas, atau kelelahan ekstrem.

3. Tekanan di puggung atas

Beberapa wanita melaporkan perasaan seperti ada tali yang perlahan-lahan menekan tubuh mereka, yang bisa menjadi tanda serangan jantung