Penyakit ISPA Cukup Mengkhawatirkan, Periklindo Tolak Insentif Mobil Hybrid

PERSATUAN Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) tegas menolak pemberian insentif pada mobil hybrid. Penggunaan mesin pembakaran internal (ICE) menjadi salah satu alasan kendaraan ini belum bisa mendapatkan subsidi.

Sebagai informasi, ada beragam jenis hybrid yang diterapkan pada kendaraan yang dipasarkan di Indonesia. Tetapi, pada dasarnya kendaraan tersebut masih mengandalkan ICE untuk mengisi ulang daya baterai sehingga masih menghasilkan emisi, meski tidak terlalu besar.

“Periklindo sebagai satu-satunya perkumpulan industri kendaraan listrik di Indonesia, maaf, kami tidak mendukung (insentif) mobil hybrid. Kami menegaskan, kami tidak mendukung (insentif) mobil hybrid,” kata Tenggono Chuandra Phoa, Sekretaris Jenderal Periklindo, di Jakarta, Rabu 4 September 2024.

Periklindo sendiri menegaskan pemerintah harus fokus mengatasi polusi udara yang diklaim kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar. Udara yang tak sehat membuat masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar mengalami penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).