HOME WOMEN HEALTH

Anwar BAB Makan Kencur Selama Satu Bulan, demi Dapatkan Suara Bertenaga

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |08:00 WIB
Anwar BAB Makan Kencur Selama Satu Bulan, demi Dapatkan Suara Bertenaga
Anwar BAB makan kencur selama satu bulan. (Foto: Okezone/ Ayu Utami)
A
A
A

ANWAR BAB mengaku cukup kesulitan saat mempersiapkan single keduanya yang akan rilis pada 30 September 2024. Pasalnya, Anwar sendiri memang tidak hapal nada sehingga ketika proses rekaman suaranya dan musik tidak balance.

"Ada (kesulitan) pas rekaman itu aku ada kayak melenceng, karena aku gak tahu nada Do re mi fa sol la si do, jadi itu bener kayak ditubruk aja pas latihan," kata Anwar BAB saat ditemui setelah sesi pemotretan di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Rabu 4 September 2024.

Tak hanya tidak tahu nada, Anwar BAB juga harus mengkonsumsi kencur sebesar dua ruas jari sebelum proses rekaman. Ritual memakan kencur itu pun dilakoni Anwar selama satu bulan, hal itu dilakukan agar suara Anwar jadi lebih bertenaga.

"Terus aku selalu sebelum rekaman kemaren itu udah hampir satu bulan, makan kencur dua ruas. Dan ternyata bener bikin suara aku jadi powerfull," kata Anwar.

"Jadi kaya ada tenaganya walaupun kita berbisik, tapi ada tenaganya," tutur Anwar BAB.

(Leonardus Selwyn)

      
Telusuri berita women lainnya
