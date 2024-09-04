Dewi Perssik Unggah Bukti Foto USG, Tegaskan Tidak Mandul

PENYANYI Dewi Perssik memang sudah lama dirumorkan susah memiliki anak alias mandul. Namun perempuan yang akrab disapa Depe ini tegas membantahnya.

Melalui akun Instagram pribadinya, Dewi Perssik membagikan foto hasil USG yang menjadi bukti bahwa kondisi rahimnya dalam kondisi baik.

"Mampir ke Brawijaya Antasari, tepatnya ke poli ivf untuk melakukan pemeriksaan rutin organ kewanitaan sekalian USG, Alhamdulillah hasilnya oke semua," tulis Dewi Perssik di Instagram @dewiperssik9, Rabu (4/9/2024).

Dengan begitu, Dewi Perssik pun tegas mengatakan bahwa dia tidak mandul.

"Hari ini ada folikel yang tumbuh dengan ukuran 16 mm, yang artinya sebentar lagi akan masuk masa subur tandanya saya ga MANDUL," kata Dewi Perssik.

Mantan istri Aldi Taher itu justru merasa heran dengan gosip dan fitnahan di luar sana yang menyebutkan dirinya mandul. Mirisnya lagi yang menyebarkan isu tersebut seorang perempuan.