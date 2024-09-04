Indra Bruggman Enggan Permak Wajah saat Operasi Kantung Mata, Ini Alasannya

INDRA Bruggman mengaku enggan merombak total wajahnya saat operasi kantung mata di Korea Selatan karena mengidap hipertiroid. Dia mengaku hanya ingin memperbaiki bentuk mata agar kembali normal lagi setelah sakit.

"(Kalau oplas semuka) Nanti lo nggak bisa ngenalin gue bro. Karena memang konsentrasinya ke mata, saya nggak mau mengubah bentuk muka, karena memang nggak perlu diubah juga," ujar Indra Bruggman di Kemang, Jakarta Selatan belum lama ini.

Bintang sinetron Jinny Oh Jinny itu juga mengaku tak kepikiran sama sekali untuk melakukan operasi plastik di bagian wajah secara menyeluruh.

"Nggak kepikiran juga kalau nggak kena hipertiroid dan kenanya ke mata, saya nggak pernah mau yang namanya operasi plastik," katanya.