Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Indra Bruggman Enggan Permak Wajah saat Operasi Kantung Mata, Ini Alasannya

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |19:00 WIB
Indra Bruggman Enggan Permak Wajah saat Operasi Kantung Mata, Ini Alasannya
Indra Bruggman enggan lakukan operasi plastik. (Foto: Instagram @indrabruggman)
A
A
A

INDRA Bruggman mengaku enggan merombak total wajahnya saat operasi kantung mata di Korea Selatan karena mengidap hipertiroid. Dia mengaku hanya ingin memperbaiki bentuk mata agar kembali normal lagi setelah sakit.

"(Kalau oplas semuka) Nanti lo nggak bisa ngenalin gue bro. Karena memang konsentrasinya ke mata, saya nggak mau mengubah bentuk muka, karena memang nggak perlu diubah juga," ujar Indra Bruggman di Kemang, Jakarta Selatan belum lama ini.

Bintang sinetron Jinny Oh Jinny itu juga mengaku tak kepikiran sama sekali untuk melakukan operasi plastik di bagian wajah secara menyeluruh.

"Nggak kepikiran juga kalau nggak kena hipertiroid dan kenanya ke mata, saya nggak pernah mau yang namanya operasi plastik," katanya.

Indra Bruggman

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement