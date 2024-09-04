Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Marshanda Ngaku Tidak Mudah Lelah Usai Sukses Turunkan Berat Badan hingga 20 Kilogram

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |13:00 WIB
Marshanda Ngaku Tidak Mudah Lelah Usai Sukses Turunkan Berat Badan hingga 20 Kilogram
Marshanda sukses turunkan berat badan 20 kilogram. (Foto: Instagram @marshanda99)
MARSHANDA belakangan ini menjadi sorotan karena bentuk tubuhnya yang langsing. Ibu satu anak ini semakin memesona dengan tubuh yang makin ideal dan kerap disebut body goals.

Marshanda mengaku dirinya sebenarnya tak terlalu mempermasalahkan soal bentuk tubuhnya. Namun karena tuntutan peran dalam pekerjaannya di dunia seni peran, Marshanda akhirnya berhasil menurunkan berat badan sebanyak 20 kilogram dalam kurun waktu satu tahun.

"Sebenarnya aku nyaman aja ya gemuk, aku tipe cewek yang kayak gitu, tapi karena kemarin ada tuntutan peran, mereka minta aku turun 15 kilogram, aku bilang 'oke gue bisa deh' padahal dalam hati 'aduh bisa ga ya' karena udah gede banget 76 kilogram, sekarang 56 alhamdulillah," ujar Marshanda di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa 3 September 2024.

Marshanda

Marshanda mengaku bahagia dengan kondisi tubuhnya yang sekarang karena terasa lebih ringan dan tidak mudah lelah. Namun, dirinya tak ingin menurunkan berat badannya hingga terlihat lebih kurus lagi.

"Seneng sih, kayaknya jangan lebih kurus lagi deh," ujar Marshanda.

Untuk mencapai berat badannya yang sekarang, Marshanda sempat merasa tertekan karena pikirannya sendiri yang kerap merasa pesimis.

Mantan istri Ben Kasyafani ini khawatir dirinya tak bisa menurunkan berat badan sesuai target yang diinginkan oleh rumah produksi yang menawarkan peran tersebut kepadanya. Tapi, Marshanda tetap berusaha dengan mengubah pola makannya dan rutin berolahraga.

"Sambil jalan ada strugglenya ya pasti, ada pressure, karena dari PH yang berikutnya ini minta report, dua minggu sekali minta kirim foto timbangan dan bentuk badan yang sekarang, update yang terbaru kayak gimana, jadi setahun itu update terus," katanya.

