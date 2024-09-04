Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Vidi Aldiano Terus Berjuang Melawan Kanker, Minta Support dari para Sahabat

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |02:00 WIB
Vidi Aldiano Terus Berjuang Melawan Kanker, Minta Support dari para Sahabat
Vidi Aldiano jalani pengobatan di Thailand. (Foto: Instagram @vidialdiano)
VIDI Aldiano masih terus berjuang sembuh dari penyakit kanker ginjal yang telah diidapnya sejak 2019. Belakangan ini, Vidi Aldiano sempat melakukan detox di Koh Samui, Thailand. Detox ini dilakukan Vidi untuk membuang racun-racun pada tubuhnya.

Saat ini, berbagai macam upaya dilakukannya demi kesembuhannya. Tak ada hal lain yang dapat dilakukannya selain terus berusaha semaksimal mungkin yang dibarengi dengan doa.

"Kondisi sekarang ya masih berusaha untuk sembuh, ya doain aja sih karena sekarang prosesnya memang masih berusaha dan berjuang. Jadi gak ada yang bisa aku lakuin lagi selain itu, berjuang dan berusaha. Jadi kayak semua ikhtiar aku lakukan, kemarin detoks di Thailand juga aku lakukan untuk aku bisa ikhtiar," ujar Vidi Aldiano di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2024).

Vidi Aldiano

Selain itu, dia juga selalu minta didoakan yang terbaik kepada orang-orang disekelilingnya. Sebab, doa dan dukungan untuknya begitu berharga ditengah perjuangannya untuk kembali pulih.

Halaman:
1 2
      
