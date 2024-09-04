Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Jodie Grinham Hamil 7 Bulan saat Jadi Atlet di Paralimpiade 2024, Ini yang Perlu Diperhatikan

Karin Atya Rachmadhanti , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |15:01 WIB
Jodie Grinham Hamil 7 Bulan saat Jadi Atlet di Paralimpiade 2024, Ini yang Perlu Diperhatikan
Ilustrasi olahraga saat hamil (Foto: Freepik)
A
A
A

Kesuksesan Jodie Grinham saat jadi atlet di Paralimpiade 2024 dalam kondisi hamil tujuh bulan, menyita perhatian dunia. Apalagi, Jodie mampu meraih mendali perunggu dalam nomor pertama busur tunggal putri.

Kisah inipun menjadi inspirasi kepada atlet wanita lainnya. Dan ini bisa menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan tekad seorang atlet.

Meski banyak pertanyaan mengenai apakah atlet hamil sebaiknya tetap berkompetisi tidak, kerap menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, olahraga selama kehamilan dapat memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan kesehatan jantung dan kestabilan suasana hati. Namun, keputusan ini tidaklah mudah dan sangat bersifat personal bagi setiap atlet.

Faktor Penting bagi Atlet Hamil

Bagi atlet yang mempertimbangkan untuk tetap berkompetisi selama kehamilan, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan berdasarkan rangkuman dari OnlyMyHealth, Rabu (4/9/2024):

