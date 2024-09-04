Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Sudah Sepuh, Paus Fransiskus Punya Chef Khusus Selama di Indonesia

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |15:43 WIB
Sudah Sepuh, Paus Fransiskus Punya Chef Khusus Selama di Indonesia
Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. (Foto: MPI)
PEMIMPIN Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus tiba di Indonesia kemarin menggunakan pesawat komersial ketimbang jet pribadi. Paus Fransiskus pun memilih untuk tinggal di Kedubes Vatikan ketimbang di hotel.

Meski demikian, Paus Fransiskus tetap mempersiapkan chef atau juru masak khusus. Juru Masak itu disediakan selama Paus Fransiskus melaksanakan perjalanan apostolik ke Indonesia.

“Ada chef khusus yang disiapkan buat beliau,” kata Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo.

Suharyo menjelaskan juru masak khusus itu dipersiapkan untuk menjaga makanan yang dikonsumsi Paus Fransiskus. Menurutnya, Paus Fransiskus akan disajikan makanan yang sesuai dengan konsumsi sehari-harinya. “Salah satunya adalah menyajikan makanan yang sudah biasa bagi beliau,” kata dia.

Paus Fransiskus

Adapun pertimbangan ini dilakukan untuk menjaga agar tidak ada masalah kesehatan terhadap Paus Fransiskus. Sebab, tambah dia, Paus Fransiskus juga sudah berada dalam kategori lanjut usia.

“Bapa Suci itu kan usianya sudah panjang. Nah makanan itu bisa membuat orang sakit. Saya yakin makanan beliau akan dijaga sebaiknya,” tutupnya.

 

