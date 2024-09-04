MasterChef Indonesia Kembali Hadir, Audisi Online Season 12 Telah Dibuka

Sukses menggelar MasterChef sampai season 11 dan telah melahirkan banyak koki hebat di Indonesia, kini season 12 kembali hadir.

MasterChef Indonesia kembali dengan semangat baru! Tahun ini, ajang kompetisi memasak yang paling dinantikan di Tanah Air, MasterChef Indonesia telah memasuki Season 12.

Bagi Anda yang ingin menunjukkan keterampilan memasak dan menjadi bagian dari kompetisi yang bergengsi ini, saatnya untuk bersiap-siap mengikuti Audisi Online MasterChef Indonesia Season 12 dan daftarkan diri kamu melalui aplikasi RCTI+.

Audisi Online ini akan berlangsung mulai dari tanggal 1 September hingga 24 Oktober 2024. Ini adalah kesempatan emas bagi para koki amatir yang ingin menunjukan bakat dan kreativitas mereka di dunia kuliner.

Untuk berpartisipasi, berikut syarat & ketentuannya untuk mengikuti audisi MasterChef Indonesia:

1. WNI, berusia 17 – 55 Tahun

2. Seorang koki amatir, yang memiliki hobi & kecintaan dalam memasak

3. Upload video audisi di aplikasi RCTI+

4. Klik banner audisi MasterChef Indonesia Season 12

5. Beri judul menarik dan tambajkan hashtag #OnlineAuditionMCI12

6. Durasi video maksimal 5 menit (Maksimal 500 MB / Video)

Ayo segera daftarkan dirimu dan jadilah The Next MasterChef Indonesia ! Saksikan terus program terbaik RCTI secara GRATIS di kanal digital RCTI 28 untuk pemirsa Jabodetabek. Pasang STB / TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Gunakan STB, antena, kabel dan konektor yang berfungsi dengan baik. Jika mengalami gangguan hubungi RCTI Layanan Solusi Digital 08569003900 dan Instagram @officialRCTI.

(Kemas Irawan Nurrachman)