Bedakan Cara Mencuci Batik Lama dengan Baru

MERAWAT batik memang berbeda dengan kain lainnya, jika tidak dirawat dengan benar maka keindahan dan kualitasnya akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, pencucian harus dilakukan menggunakan deterjen khusus.

Kolektor sekaligus Seniman Batik Dave Tjoa mengatakan untuk batik tulis yang baru, pencucian harus dilakukan dengan menggunakan lerak atau deterjen khusus batik. Deterjen tersebut dirancang untuk melindungi warna batik agar tidak cepat pudar.

“Biasanya kalau untuk mencuci batik tulis itu, kalau batik baru biasanya hanya dicuci dengan lerak atau dengan deterjen khusus batik. Nah, pencucian juga sekarang makin mudah sebenarnya, karena bahan warna yang dipakai kan kimia,” kata Dave Tjoa seperti dilansir dari Antara.

Meskipun pencucian batik saat ini semakin mudah berkat deterjen khusus, tapi perawatan batik dengan bahan alami memerlukan perhatian lebih.

Dave menjelaskan, batik yang terbuat dari bahan alam cenderung lebih sensitif terhadap pencucian dan perawatan, karena warna yang dihasilkan dari bahan alami bisa sangat mudah luntur jika tidak dirawat dengan hati-hati. Oleh karena itu, penting untuk menjaga agar batik tersebut tidak terkena air dengan suhu ekstrem atau deterjen yang tidak sesuai.