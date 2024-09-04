Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Penampakan dan Spesifikasi Jam Tangan Paus Fransiskus yang Bikin Heboh

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |13:28 WIB
Penampakan dan Spesifikasi Jam Tangan Paus Fransiskus yang Bikin Heboh
Paus Fransiskus. (Foto: Reuters)
A
A
A

KEDATANGAN Paus Fransiskus di Indonesia disambut banyak masyarakat Indonesia. Apalagi, dia tampil dengan penuh kesederhanaan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah jam tangan yang dia gunakan, lantaran harganya yang dianggap murah.

Jam tangan tersebut adalah jam tangan Casio yang dikenal dengan desain dan performanya yang berkualitas. Adapun seri yang dipakai Paus Fransiskus adalah Casio MQ24-7B2 hadir dengan desain yang simpel namun fungsional menjadi pilihan yang dicari penggunanya. 

Menurut situs Casio, jam tangan Casio MQ24-7B2 memiliki desain kompak dengan ukuran case 38.8 x 34.9 x 7.8 mm dan bobot ringan hanya 20 gram. Casing dan bezel jam tangan ini terbuat dari resin, strap jam tangan ini terbuat dari resin, nyaman dipakai. Tempered glass menggunakan material kaca resin yang tahan terhadap goresan ringan.

Salah satu keunggulan utama Casio MQ24-7B2 adalah performa tahan airnya. Jam tangan ini didesain tidak mudah pecah sehingga aman digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Jam tangan ini juga dilengkapi dengan baterai yang tahan hingga tiga tahun dengan menggunakan jenis baterai SR626SW.

Jam Tangan Casio

Casio MQ24-7B2 menawarkan tampilan analog dengan jarum penunjuk tiga jam, menit, dan detik. Keakuratan jam ini adalah 20 detik per bulan. Tali jam Casio MQ24-7B2 dapat disesuaikan dengan ukuran pergelangan tangan pengguna, dengan rentang kompatibilitas antara 145mm dan 205mm.

Dengan desain simpel dan performa prima, Casio MQ24-7B2 menjadi pilihan tepat bagi pengguna yang menginginkan jam tangan fungsional, tahan lama, dan nyaman digunakan dalam berbagai aktivitas. Di Indonesia, jam tangan Casio MQ24-7B2 dijual dengan harga Rp224.000.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
