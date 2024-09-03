Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cara Menangani Anak Step di Rumah, Jangan Sampai Gak Tahu!

Resi Safitri , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |22:40 WIB
Cara Menangani Anak Step di Rumah, Jangan Sampai Gak Tahu!
Cara Menangani Anak Step di Rumah (Foto: Freepik)
A
A
A

CARA Menangani Anak Step di Rumah, akan dibahas di artikel ini dan merupakan informasi penting untuk diketahui para orang tua.

Kejang demam, juga dikenal sebagai step adalah jenis kejang yang dialami oleh sebagian anak-anak saat demam. Kondisi ini umumnya menyerang anak-anak berusia 6 bulan hingga 5 tahun, terutama pada balita berusia 12 hingga 18 bulan.

Kejang demam biasanya muncul pada hari pertama demam, ketika suhu tubuh anak melebihi 38 derajat Celcius. Sebagian besar kejang demam berhenti dengan sendirinya dalam beberapa menit dan tidak menimbulkan masalah kesehatan lain.

Cara Menangani Anak Step di Rumah (Foto: Freepik)
Cara Menangani Anak Step di Rumah (Foto: Freepik)

Kemudian, langkah apa yang harus orang tua lakukan jika anak mengalami step? Melansir Kids Health, Selasa (3/9/2024) disebutkan langkah pertama yang dilakukan saat anak step di rumah adalah, orang tua harus tetap tenang agar bisa mengendalikan situasi. Selanjutnya, letakkan anak dengan hati-hati di lantai atau bidang datar dan jauhkan semua benda yang berisiko di sekitarnya.

Cara Menangani Anak Step di Rumah (Foto: Freepik)
Cara Menangani Anak Step di Rumah (Foto: Freepik)

Kemudian posisikan anak pada sisi tubuhnya untuk mencegah tersedak, longgarkan pakaian di area kepala dan leher. Setelah itu, orang tua harus cermat mengamati tanda-tanda masalah pernapasan, seperti wajah yang berubah kebiruan.

Selama step terjadi, ayah atau ibu wajib mencatat durasi kejang yang terjadi. Setelah kejang berakhir, segera hubungi dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/612/3141388//kejang-8EZi_large.jpg
Jangan Panik Moms, Lakukan Ini saat Anak Kejang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement