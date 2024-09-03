Kehebohan Netizen Sambut Datangnya Paus Fransiskus di Jakarta, Gembira Bisa Lambaikan Tangan

PEMIMPIN tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus tiba di Jakarta pada hari ini, Selasa (3/8/2024). Kehadiran Paus Fransiskus di Tanah Air disambut hangat masyarakat Indonesia, khususnya para warga Jakarta.

Momen Paus Fransiskus melawat ke Indonesia ini diwarnai momen antusias para masyarakat. Momen bahagia ini terlihat saat Paus Fransiskus menyapa warga saat melintasi wilayah Jakarta Pusat, dan melambaikan tangan tanda memberi sapa.

Momentum itu diunggah sejumlah netizen di media sosial X. Terlihat para netizen ikut senang dan bahagia, bisa melihat langsung sosok Paus Fransiskus yang menyapa masyarakat.

Sang netizen membagikan potret saat Paus Fransiskus melintas di Jakarta menggunakan mobil Innova Zenix. Ia terlihat bahagia bisa melihat sosok Tokoh Agama ini yang penuh keramahan dan senyuman.

Paus Fransiskus menyapa warga Jakarta (Foto: Twitter @teleftaio664)

“Pope Francis naik Innova, duduk di samping driver, kaca dibuka buat dadah-dadah, hati mungilku tersentuh,” tulis netizen pemilik akun @te*********, dikutip Selasa (3/9/2024)